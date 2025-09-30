Trabalhos do futuro? Veja 7 carreiras em IA que já pagam até R$ 1 milhão por ano

Do desenvolvimento de algoritmos à gestão de produtos de IA, o mercado busca profissionais especializados, oferecendo salários milionários e oportunidades estratégicas (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16h23.
A inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta para gerar imagens ou roteiros e se tornou um pilar estratégico em setores como saúde, finanças, logística e varejo. Com isso, cresce a demanda por profissionais especializados, e algumas carreiras em IA figuram entre as mais bem remuneradas dos próximos anos.
Confira os cargos em destaque, salários médios e habilidades requeridas.
Profissionais que criam sistemas capazes de aprender com dados e desenvolver algoritmos para detecção de fraudes, recomendações e automação inteligente.
Especialistas em análise de grandes volumes de dados para identificar padrões e gerar insights estratégicos para negócios em e-commerce, fintech e saúde.
Focado em desenvolver modelos avançados de IA com técnicas como aprendizado profundo, NLP e visão computacional. Indicado para profissionais com perfil investigativo e interesse em experimentação.
Desenvolve sistemas que permitem a máquinas interpretar imagens e vídeos, aplicados em veículos autônomos, vigilância e diagnóstico médico.
Especialista em chatbots, assistentes de voz e tradução automática, que conecta comunicação humana a sistemas inteligentes.
Profissional que combina tecnologia e estratégia de negócios, garantindo que produtos de IA atendam expectativas de clientes e objetivos corporativos.
Desenvolve robôs inteligentes para manufatura, logística e saúde, integrando mecânica, eletrônica e IA para sistemas autônomos.
Profissionais de IA são cada vez mais requisitados e bem pagos, com destaque para engenheiros de ML, cientistas de dados e pesquisadores de IA. Para se destacar, é fundamental investir em certificações, domínio de linguagens de programação e projetos práticos.
Oportunidades existem em empresas de tecnologia, startups e setores que estão digitalizando operações com IA, tornando essa uma área estratégica e com grande potencial de crescimento para os próximos anos.
