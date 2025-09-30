Carreira

Trabalhos do futuro? Veja 7 carreiras em IA que já pagam até R$ 1 milhão por ano

Do desenvolvimento de algoritmos à gestão de produtos de IA, o mercado busca profissionais especializados, oferecendo salários milionários e oportunidades estratégicas

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16h23.

A inteligência artificial deixou de ser apenas uma ferramenta para gerar imagens ou roteiros e se tornou um pilar estratégico em setores como saúde, finanças, logística e varejo. Com isso, cresce a demanda por profissionais especializados, e algumas carreiras em IA figuram entre as mais bem remuneradas dos próximos anos.

Confira os cargos em destaque, salários médios e habilidades requeridas.

1. Engenheiro de machine learning (ML Engineer)

Profissionais que criam sistemas capazes de aprender com dados e desenvolver algoritmos para detecção de fraudes, recomendações e automação inteligente.

  • Salário médio: US$ 125 mil a US$ 160 mil (R$ 650 mil a R$ 850 mil por ano);
  • Habilidades: Python, R, Java; TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn; estatística avançada; álgebra linear; pensamento crítico.

2. Cientista de dados (Data Scientist)

Especialistas em análise de grandes volumes de dados para identificar padrões e gerar insights estratégicos para negócios em e-commerce, fintech e saúde.

  • Salário médio: US$ 110 mil a US$ 150 mil (R$ 600 mil a 500 mil por ano);
  • Habilidades: Python, SQL, R; visualização de dados (Tableau, Power BI); modelagem preditiva; algoritmos de ML; storytelling com dados.

3. Cientista de pesquisa em IA (AI Research Scientist)

Focado em desenvolver modelos avançados de IA com técnicas como aprendizado profundo, NLP e visão computacional. Indicado para profissionais com perfil investigativo e interesse em experimentação.

  • Salário médio: US$ 130 mil a US$ 180 mil (R$ 650 mil a R$ 990 mil por ano);
  • Habilidades: Python, SQL, R; análise estatística; machine learning; comunicação e interpretação de dados.

4. Engenheiro de visão computacional (Computer Vision Engineer)

Desenvolve sistemas que permitem a máquinas interpretar imagens e vídeos, aplicados em veículos autônomos, vigilância e diagnóstico médico.

  • Salário médio: US$ 120 mil a US$ 150 mil (R$ 65o mil a R$ 800 mil por ano);
  • Habilidades: OpenCV, PyTorch, TensorFlow; redes neurais convolucionais (CNNs); processamento de imagens; aprendizado por reforço.

5. Engenheiro de processamento de linguagem natural (NLP Engineer)

Especialista em chatbots, assistentes de voz e tradução automática, que conecta comunicação humana a sistemas inteligentes.

  • Salário médio: US$ 115 mil a US$ 140 mil (R$ 600 mil a R$ 850 mil por ano);
  • Habilidades: Python (spaCy, NLTK, Hugging Face Transformers); deep learning; análise linguística; classificação de texto e reconhecimento de voz.

6. Gerente de produto de IA (AI Product Manager)

Profissional que combina tecnologia e estratégia de negócios, garantindo que produtos de IA atendam expectativas de clientes e objetivos corporativos.

  • Salário médio anual: US$ 125 mil a US$ 160 mil (R$ 60o mil a R$ 900 mil por ano);
  • Habilidades: conhecimento de conceitos de IA/ML; frameworks de gestão de produtos (Agile, Scrum); análise de mercado; comunicação e liderança.

7. Engenheiro de robótica (robotics engineer)

Desenvolve robôs inteligentes para manufatura, logística e saúde, integrando mecânica, eletrônica e IA para sistemas autônomos.

  • Salário médio: US$ 100 mil a US$ 140 mil (R$ 500 mil a R$ 800 mil por ano);
    Habilidades: C++, Python, MATLAB; sistemas ROS; sensores e atuadores; automação; integração de IA para tomada de decisão autônoma.

Profissionais de IA são cada vez mais requisitados e bem pagos, com destaque para engenheiros de ML, cientistas de dados e pesquisadores de IA. Para se destacar, é fundamental investir em certificações, domínio de linguagens de programação e projetos práticos.

Oportunidades existem em empresas de tecnologia, startups e setores que estão digitalizando operações com IA, tornando essa uma área estratégica e com grande potencial de crescimento para os próximos anos.

