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AMD atinge máxima histórica e engata 12ª alta seguida desde 2005

Papéis sobem com otimismo no setor de tecnologia, revisão de preço-alvo por analistas e acordo com a Meta para fornecimento de GPUs, enquanto acumulam alta de 208% em 12 meses

AMD: empresa atinge máxima histórica e engata 12ª alta seguida desde 2005 (Foto de Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images) (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

AMD: empresa atinge máxima histórica e engata 12ª alta seguida desde 2005 (Foto de Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images) (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

Caroline Oliveira
Caroline Oliveira

Colaboradora na Exame

Publicado em 16 de abril de 2026 às 17h41.

As ações da Advanced Micro Devices (AMD) atingiram um novo recorde histórico nesta quinta-feira, 16, ampliando a sequência positiva mais longa desde 2005. O movimento ocorre enquanto a recente série de 11 pregões de alta da Nvidia vinha concentrando a atenção do mercado, mas a AMD passou a protagonizar seu próprio rali.

Os papéis subiram 7,80% no dia, a US$ 278.26, superando o patamar necessário para fechar acima do recorde anterior de US$ 264,33. A ação fechou no seu 12º dia consecutivo de valorização. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta chega a 232%, enquanto em 2026 o avanço é quase 30%.

O desempenho acompanha o otimismo mais amplo com o setor de tecnologia após o recente cessar-fogo no Oriente Médio e também reflete a elevação do preço-alvo da companhia por analistas da Bernstein, de US$ 235 para US$ 265.

De acordo com o divulgado pela Barrons, os analistas da Bernstein destacam que a companhia vem se beneficiando da “força em CPUs para servidores”, mas ainda precisa demonstrar capacidade de “fechar grandes acordos em IA sem ceder fatias significativas da companhia em troca”.

O alerta faz referência a uma cláusula do acordo com a Meta que prevê a possibilidade de aquisição de até 160 milhões de ações da AMD — cerca de 10% do capital — com base em metas de desempenho não divulgadas.

No setor de semicondutores, o desempenho foi misto na sessão. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company — a maior fabricante terceirizada de chips do mundo — reportou forte aumento no lucro trimestral, enquanto a Intel avançava mais de 4% e Nvidia e Marvell recuavam levemente.

Acompanhe tudo sobre:amdbolsas-de-valoresNvidia

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