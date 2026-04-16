AMD atinge máxima histórica e engata 12ª alta seguida desde 2005

As ações da Advanced Micro Devices (AMD) atingiram um novo recorde histórico nesta quinta-feira, 16, ampliando a sequência positiva mais longa desde 2005. O movimento ocorre enquanto a recente série de 11 pregões de alta da Nvidia vinha concentrando a atenção do mercado, mas a AMD passou a protagonizar seu próprio rali.

Os papéis subiram 7,80% no dia, a US$ 278.26, superando o patamar necessário para fechar acima do recorde anterior de US$ 264,33. A ação fechou no seu 12º dia consecutivo de valorização. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta chega a 232%, enquanto em 2026 o avanço é quase 30%.

O desempenho acompanha o otimismo mais amplo com o setor de tecnologia após o recente cessar-fogo no Oriente Médio e também reflete a elevação do preço-alvo da companhia por analistas da Bernstein, de US$ 235 para US$ 265.

De acordo com o divulgado pela Barrons, os analistas da Bernstein destacam que a companhia vem se beneficiando da “força em CPUs para servidores”, mas ainda precisa demonstrar capacidade de “fechar grandes acordos em IA sem ceder fatias significativas da companhia em troca”.

O alerta faz referência a uma cláusula do acordo com a Meta que prevê a possibilidade de aquisição de até 160 milhões de ações da AMD — cerca de 10% do capital — com base em metas de desempenho não divulgadas.

No setor de semicondutores, o desempenho foi misto na sessão. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company — a maior fabricante terceirizada de chips do mundo — reportou forte aumento no lucro trimestral, enquanto a Intel avançava mais de 4% e Nvidia e Marvell recuavam levemente.