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França x Espanha: 160 são presos após tumultos por derrota francesa

Polícia registrou tumultos em Paris e Lyon após a eliminação da seleção francesa para a Espanha

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 15 de julho de 2026 às 09h18.

A derrota da França para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo terminou com cerca de 160 pessoas presas nas cidades de Paris e Lyon, segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, 15, por autoridades policiais francesas.

De acordo com a emissora BFMTV e o jornal Le Parisien, 141 pessoas foram detidas na região de Paris, principalmente por lançarem morteiros pirotécnicos contra policiais e equipes de emergência após o fim da partida.

Segundo a Prefeitura de Polícia de Paris, os confrontos não deixaram feridos em estado grave.

Na cidade de Lyon, cerca de 20 jovens foram presos após grupos lançarem fogos de artifício e outros objetos contra as forças de segurança na Praça Bellecour, onde centenas de torcedores acompanhavam a partida em telões.

A polícia dispersou a multidão e informou que a ação terminou sem registro de feridos ou de danos materiais significativos.

A França foi derrotada por 2 a 0 pela Espanha na semifinal da Copa do Mundo, resultado que eliminou a equipe francesa da competição.

*Com EFE 

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