Pedir algo a uma ferramenta de IA parece simples, mas o resultado muda bastante conforme a forma do pedido. Manuais de empresas como Google e Anthropic apontam um caminho parecido: instruções claras, contexto suficiente e revisão do que volta na resposta.

Para analistas, coordenadores, gerentes e c-levels, esse básico ajuda a reduzir retrabalho e a dar previsibilidade às entregas.

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Por que a forma de pedir muda a resposta

Modelos de linguagem respondem ao que recebem. Pedidos vagos tendem a gerar respostas genéricas, e por isso os principais fornecedores publicaram guias de uso.

O "Prompting guide 101", do Google para o Gemini, organiza um bom prompt em quatro elementos: persona, tarefa, contexto e formato. O material observa que não é preciso usar os quatro em todo pedido, mas que combinar alguns deles melhora o resultado.

Um roteiro de prompt para o dia a dia

Defina o papel e a tarefa

Indicar o ponto de vista que a IA deve assumir ajuda a calibrar linguagem e profundidade. Em vez de "resuma este relatório", um gestor pode pedir "como analista financeiro, resuma este relatório em um parágrafo para a diretoria".

O guia do Google destaca que a tarefa deve conter um verbo ou comando, como resumir, comparar, classificar ou reescrever.

Entregue contexto e peça um formato

A documentação da Anthropic para o Claude recomenda instruções claras e diretas. Informar público, objetivo, restrições e formato desejado, como tabela, texto corrido ou limite de palavras, reduz ambiguidades.

O material também sugere explicar o motivo de cada pedido, já que o modelo consegue generalizar a partir da explicação.

Use exemplos e divida tarefas longas

Segundo a Anthropic, exemplos estão entre as formas mais confiáveis de orientar formato, tom e estrutura, e a recomendação é fornecer de três a cinco. Para demandas complexas, como analisar uma base de vendas, o material indica separar o trabalho em etapas, com um pedido para cada uma.

Prompt bom não dispensa revisão

O Work Trend Index 2026, da Microsoft, ouviu 20 mil profissionais que usam IA no trabalho. Segundo o relatório, 86% tratam a resposta como ponto de partida, e não como resultado final. Metade aponta o controle de qualidade do que a IA entrega entre as habilidades humanas mais importantes.

Na prática, isso inclui conferir números, checar fontes e ajustar o texto ao contexto da empresa antes de circular o material.

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Onde entram os MBAs nessa conversa

Escrever o prompt é a parte operacional. Definir o que perguntar, quais dados usar e como avaliar a resposta depende de repertório em áreas como gestão, finanças, marketing e dados.

Os MBAs funcionam como caminhos para aprofundar conhecimentos e ampliar a visão profissional, o que dá base para formular perguntas melhores e interpretar o que a IA devolve.

O que levar do guia

Os manuais convergem em quatro perguntas: quem responde, o que deve ser feito, com quais informações e em que formato. A revisão humana fecha o ciclo.

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