O Gartner divulgou em 20 de outubro a lista das dez tendências tecnológicas estratégicas para 2027, apresentada no IT Symposium/Xpo, em Orlando, nos Estados Unidos. O levantamento aponta onde CIOs e líderes de negócios devem concentrar decisões de investimento nos próximos cinco anos e o que cada movimento muda na rotina das empresas.

Três eixos organizam a lista

A consultoria dividiu as tendências em três temas: IA além do texto, governança da plataforma de agentes autônomos e agilidade durável. Segundo o Gartner, o conjunto reflete a passagem da experimentação para a operação da IA nas empresas.

IA que calcula, ouve e simula

Os grandes modelos quantitativos são arquiteturas voltadas a dados numéricos. Eles substituem modelos de linguagem genéricos em tarefas nas quais precisão e conformidade pesam, como finanças e saúde, e levam a decisão da correção de problemas para a simulação antecipada.

Os modelos de raciocínio por voz analisam o áudio diretamente e acompanham contexto e intenção ao longo da conversa. Com isso, o atendimento por voz pode alcançar interações complexas, que exigem julgamento.

Já os modelos de mundo ajudam máquinas a compreender espaço, tempo e causalidade, o que permite simular resultados antes de agir. O avanço é impulsionado por robótica, veículos autônomos e computação espacial.

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Agentes de IA pedem contexto, identidade e controle

As plataformas de contexto para IA reúnem o conhecimento disperso da empresa e o entregam aos agentes para que decidam conforme os objetivos do negócio. O Gartner projeta que, até 2027, organizações que priorizarem semântica em dados prontos para IA podem elevar a precisão de agentes em até 80%.

O agent coding harness é um sistema de controle em circuito fechado para agentes que escrevem software. Sem essa estrutura, a verificação manual do código gerado pode anular os ganhos de produtividade.

A identidade de agentes de IA substitui credenciais estáticas por acesso dinâmico, controlado por políticas. O Gartner prevê que, até 2028, 25% das violações de segurança corporativa terão relação com o uso indevido de agentes. No relatório da IBM sobre custo de violações de dados, de 2025, 97% das organizações com incidentes de segurança envolvendo IA não tinham controles de acesso adequados.

A remediação autônoma de exposições combina IA e automação para encontrar, priorizar e corrigir vulnerabilidades, inclusive com correções aplicadas em produção. Como as mudanças chegam ao ambiente real, a etapa de testes ganha peso.

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Agilidade durável: fornecedores, orçamento e energia

A tecnologia soberana reúne hardware, software, bancos de dados e modelos de IA projetados, técnica e juridicamente, para permitir a saída de fornecedores críticos. O Gartner estima que, até 2030, mais de 75% das organizações sediadas fora dos Estados Unidos adotem estratégias de soberania digital.

As aplicações descartáveis são softwares criados para um propósito específico e desativados quando ele termina, o que altera a forma de comprar, projetar e orçar sistemas. O wetware como serviço, por sua vez, oferece acesso em nuvem a sistemas biológicos, vivos ou sintéticos, para processamento com maior eficiência energética. A proposta surge dos limites ambientais e energéticos do silício.

O que isso exige dos profissionais

Várias das tendências dependem de governança de dados, segurança, contratos e gestão de fornecedores, áreas que cruzam tecnologia e negócio. O Fórum Econômico Mundial, no relatório Future of Jobs 2025, aponta que 39% das competências centrais dos trabalhadores devem mudar até 2030 e coloca IA e big data no topo das habilidades de crescimento mais rápido.

Nesse cenário, os MBAs aparecem como um caminho para aprofundar conhecimento técnico e ampliar a visão de negócio de analistas, coordenadores, gerentes e executivos.

O que acompanhar daqui para frente

As previsões da lista têm horizontes diferentes: 2027 para dados com semântica, 2028 para a identidade de agentes e 2030 para a soberania digital. O wetware, descrito como modo operacional emergente, está em estágio inicial.

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