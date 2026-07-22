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As 10 melhores ferramentas de IA para produtividade em 2026

Plataformas digitais ajudam a organizar tarefas, automatizar processos e otimizar o tempo em diferentes áreas do trabalho

As 10 melhores ferramentas de IA para produtividade em 2026

As 10 melhores ferramentas de IA para produtividade em 2026

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de julho de 2026 às 17h27.

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O avanço da inteligência artificial tem transformado a forma como profissionais organizam tarefas, produzem conteúdo e gerenciam o tempo.

Em 2026, diversas ferramentas já fazem parte da rotina de quem busca mais eficiência, combinando automação, criação de conteúdo e organização em um único fluxo de trabalho.

O resultado é uma produtividade mais eficiente, com foco em decisões e entregas estratégicas.

Diante desse cenário, algumas plataformas se destacam por reunir recursos práticos e já consolidados no dia a dia profissional.

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A seguir, veja dez ferramentas de IA que vêm sendo utilizadas para aumentar a produtividade e como funciona o acesso a cada uma delas.

1. ChatGPT

O ChatGPT é uma das ferramentas mais versáteis, utilizado para escrever textos, organizar ideias e apoiar tarefas diversas.

A versão gratuita atende usos básicos, enquanto planos pagos oferecem respostas mais completas e maior volume de uso.

2. Notion AI

O Notion AI integra inteligência artificial a um sistema de organização de tarefas e projetos. A ferramenta é paga, embora algumas versões permitam testes ou uso limitado antes da assinatura.

3. Microsoft Copilot

Integrado ao pacote Office, o Copilot auxilia na criação de documentos, análises e organização de e-mails.

Algumas funções estão disponíveis gratuitamente, mas os recursos mais avançados exigem assinatura.

4. Google Gemini

O assistente de IA do Google pode ser usado para pesquisas, geração de conteúdo e apoio em tarefas do dia a dia. Há acesso gratuito, mas versões mais completas fazem parte de planos pagos.

5. Grammarly

Voltado para revisão de textos, o Grammarly oferece correções gramaticais e sugestões de clareza. Existe uma versão gratuita funcional, enquanto o plano pago libera reescritas mais avançadas e melhorias de estilo.

6. Trello

O Trello é uma ferramenta de organização baseada em quadros, listas e cartões, muito utilizada para gestão de tarefas e projetos.

A principal função “inteligente” é o Butler, que automatiza ações como mover tarefas, definir prazos e organizar fluxos. A versão gratuita tem uso limitado dessas automações, enquanto recursos mais avançados ficam nos planos pagos.

7. Todoist

Focado em listas de tarefas, o Todoist ajuda a organizar a rotina e definir prioridades. O plano gratuito cobre o básico, enquanto a versão premium adiciona recursos extras de organização e automação.

8. Zapier

O Zapier permite automatizar tarefas entre diferentes aplicativos, eliminando processos repetitivos. Existe um plano gratuito com limitações, enquanto automações mais complexas exigem assinatura.

9. Canva

Conhecido por design, o Canva também incorpora recursos de IA para gerar imagens, sugerir layouts e automatizar edições.

A versão gratuita permite uso limitado dessas funções, enquanto os recursos mais avançados, como geração ampliada de imagens e edição inteligente completa, são exclusivos do plano pago.

10. Otter.ai

O Otter.ai é utilizado para transcrição automática de reuniões e áudios. A versão gratuita possui limite de uso mensal, enquanto planos pagos aumentam a capacidade e funcionalidades.

O que considerar na escolha?

A maioria dessas ferramentas segue o modelo freemium, com acesso gratuito inicial e recursos avançados pagos.

Na prática, isso permite testar diferentes soluções antes de investir, escolhendo aquelas que realmente se encaixam na rotina de trabalho.

Mais do que usar apenas uma plataforma, o ganho de produtividade costuma vir da combinação entre ferramentas, criando um fluxo mais organizado e eficiente.

O uso dessas ferramentas vem alterando a forma como o trabalho é executado. A produtividade deixa de estar ligada apenas à quantidade de tarefas realizadas e passa a envolver qualidade, agilidade e capacidade de tomar decisões com base em dados e informações organizadas.

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