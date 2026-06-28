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Avanço da IA da China reduz vantagem dos EUA em cibersegurança

Sistemas da Zhipu já rivalizam com modelos americanos em testes de cibersegurança, enquanto restrições dos EUA aumentam pressão sobre o setor

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 28 de junho de 2026 às 15h51.

O avanço da inteligência artificial chinesa em cibersegurança está reduzindo a distância em relação aos principais modelos dos Estados Unidos e intensificando a disputa global por liderança tecnológica no setor.

Pesquisadores afirmam que novos sistemas desenvolvidos na China já conseguem atingir desempenho semelhante ao de modelos como o Mythos, da Anthropic, em tarefas específicas de identificação de falhas de software. Segundo o Wall Street Journal, o movimento ocorre em paralelo ao endurecimento das regras impostas por Washington ao acesso a tecnologias avançadas de IA.

A convergência entre os sistemas dos dois países aumenta a pressão sobre a estratégia dos Estados Unidos de controle e restrição no setor de inteligência artificial.

China reduz diferença em IA de segurança

O modelo GLM-5.2, da chinesa Zhipu AI, já apresenta desempenho competitivo em testes de detecção de vulnerabilidades, segundo pesquisadores de segurança. Embora ainda fique atrás de sistemas da Anthropic e da OpenAI em tarefas gerais, ele se aproxima em aplicações específicas de cibersegurança.

A tendência reflete uma redução gradual da diferença tecnológica entre empresas chinesas e americanas, com uso crescente de modelos chineses por companhias interessadas em reduzir custos operacionais.

Grandes empresas de tecnologia, como a Microsoft, avaliam integrar esses sistemas em suas plataformas, ampliando o alcance global das soluções desenvolvidas na China.

Modelos abertos ampliam riscos e adoção global

Segundo o WSJ, um dos fatores que impulsionam a adoção é o crescimento dos modelos open-weight, que podem ser baixados e executados fora da infraestrutura das empresas criadoras. O GLM-5.2, por exemplo, já figura entre os mais usados globalmente.

Esse tipo de tecnologia amplia o acesso, mas também aumenta preocupações com uso indevido por agentes mal-intencionados, já que pode operar sem supervisão direta das desenvolvedoras.

Em paralelo, empresas chinesas também têm lançado ferramentas voltadas à detecção de vulnerabilidades, reforçando sua presença no setor de segurança cibernética.

EUA endurecem regras e ampliam disputa política

Nos Estados Unidos, o governo tem adotado medidas mais rígidas para controlar o acesso a modelos avançados de IA, citando riscos de segurança nacional. Empresas como OpenAI e Anthropic passaram a restringir ou ajustar o uso de seus sistemas.

Autoridades americanas afirmam que acompanham de perto a expansão dos modelos chineses e seu impacto no equilíbrio competitivo global. Parte das iniciativas inclui apoio a desenvolvedores domésticos de sistemas open-weight.

Especialistas, no entanto, alertam que o excesso de restrições pode acelerar a migração de empresas para alternativas chinesas, que oferecem menor custo e crescente capacidade técnica.

 

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