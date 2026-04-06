Modelos chineses de IA dominam ranking global e ampliam vantagem sobre EUA

A disputa global por liderança em inteligência artificial ganhou um novo capítulo — e com mudança de protagonismo. Modelos chineses de linguagem dominaram completamente o ranking global de uso, ocupando as seis primeiras posições em consumo de tokens.

O movimento indica não apenas avanço tecnológico, mas uma estratégia mais ampla de escala, custo e integração da IA à economia real.

China lidera uso global de modelos de IA

Segundo dados da plataforma OpenRouter, que agrega diferentes modelos de linguagem (LLMs), os seis modelos mais utilizados globalmente na última semana analisada são chineses.

Entre os destaques está a série Qwen 3.6, da Alibaba:

O modelo Qwen3.6 Plus liderou com 4,6 trilhões de tokens semanais

Já o Qwen3.6 Plus Preview ficou em terceiro lugar, com 1,64 trilhão

No total, o uso global de modelos de IA atingiu 27 trilhões de tokens no período, um crescimento de 18,9% em relação à semana anterior.

Desse volume:

China respondeu por 12,96 trilhões de tokens

Estados Unidos ficaram com 3,03 trilhões

É a quinta semana consecutiva em que a China supera os EUA em uso de IA.

O que explica a vantagem chinesa

O avanço não é resultado de um único fator, mas de uma combinação estratégica. Segundo especialistas da Academia de Ciências Sociais de Pequim, a China tem integrado rapidamente seus modelos de IA em plataformas de alto uso, como:

E-commerce

Redes sociais

Serviços públicos

Além disso, políticas agressivas de preços — incluindo acesso gratuito — reduziram barreiras de entrada e aceleraram a adoção.

Outro ponto relevante é o crescimento dos chamados agentes de IA, que executam tarefas mais complexas e consomem mais tokens por operação.

Infraestrutura e custo como diferencial competitivo

A vantagem chinesa também está na base tecnológica.

O país tem investido fortemente em:

Clusters de computação em larga escala

Integração entre energia e infraestrutura digital

Otimização de eficiência de processamento

Segundo a agência estatal Xinhua, o governo chinês já planeja expandir ainda mais sua capacidade computacional com novos projetos de infraestrutura voltados à IA.

Esse modelo permite maior volume de processamento com menor custo — um fator decisivo na escalabilidade da tecnologia.

IA integrada à economia real acelera crescimento

Diferente de outros mercados, onde a IA ainda é majoritariamente experimental, a China tem avançado na aplicação prática da tecnologia. Modelos de linguagem estão sendo incorporados diretamente em operações do dia a dia, gerando demanda contínua e uso intensivo.

Esse fator pode ser mais determinante do que a própria capacidade técnica dos modelos. Relatórios de instituições como McKinsey já apontam que a adoção em escala — e não apenas inovação — será o principal diferencial competitivo na IA.

A nova geopolítica da inteligência artificial

O avanço chinês reforça uma mudança importante no equilíbrio global de tecnologia. Até recentemente, empresas americanas como OpenAI, Google e Anthropic lideravam a narrativa da IA.

Agora, a China passa a disputar não apenas inovação, mas também escala e adoção. A competição deixa de ser apenas tecnológica e passa a envolver:

Infraestrutura

Regulação