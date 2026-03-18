CEO da Nvidia vê 'próximo ChatGPT' na China e ações de IA saltam até 22%

A quarta-feira, 18, amanheceu agitada no mercado financeiro chinês, impulsionada por um nome de peso: Jensen Huang. O CEO da Nvidia deu um empurrão nas ações de tecnologia da China ao exaltar o potencial do OpenClaw.

O OpenClaw é uma iniciativa de código aberto que nasceu de um consórcio global, mas que encontrou na China o seu maior laboratório de aplicação prática.

Huang afirmou que a ferramenta é "definitivamente o próximo ChatGPT", descrevendo-a como o marco transformativo para a autonomia do usuário na era da inteligência artificial (IA).

A declaração serviu como o combustível ideal para os investidores, que correram em direção às chamadas companhias "tigres da IA" chinesas, segundo fontes ouvidas pela CNBC.

O rali das gigantes de Pequim

As empresas MiniMax e Zhipu AI — também conhecida como Knowledge Atlas — lideraram a euforia, com altas de 22% e 14%, respectivamente, no pregão de Hong Kong.

Ambas as companhias estão na vanguarda do desenvolvimento de modelos de linguagem de grande escala (LLMs, em inglês), que visam rivalizar com gigantes do Vale do Silício, como a OpenAI e a Anthropic.

Já a SenseTime, antiga referência em reconhecimento facial, colheu os frutos de seu pivô estratégico para softwares de IA, subindo 2,43% após integrar seus sistemas ao OpenClaw.

No mercado de Xangai, a gigante de computação em nuvem UCloud Technology saltou 13% na esteira do otimismo generalizado.

A ascensão dos agentes inteligentes

O mercado interpretou as falas de Huang como uma validação de que a China consolidou ferramentas capazes de bater de frente com o que há de mais moderno no Ocidente.

O diferencial desta nova onda tecnológica é a transição dos chatbots para os 'agentes de IA'. O OpenClaw, por exemplo, atua como uma base de código aberto que permite a criação de assistentes virtuais autônomos e complexos.

A Zhipu AI lançou recentemente o GLM-5, modelo focado em codificação e funções agênticas. O modelo aproxima-se do desempenho do Claude 4.5 e chega a superar o Gemini 3 Pro em benchmarks específicos.

Um mercado trilionário sob cautela

Uma nota da agência de risco Moody’s destaca que a adoção da IA na China é, por enquanto, assimétrica.

"A rápida adoção da inteligência artificial pela China reforça sua posição como um dos principais mercados de IA do mundo." Moody's

Enquanto o setor de tecnologia lidera a integração técnica e financeira, os setores industriais e de consumo permanecem seletivos, focando em ganhos de eficiência pontuais.

Durante o evento global de IA da Nvidia na Califórnia, Huang projetou, todavia, que as ordens de compra para as novas gerações de chips (Blackwell e Vera Rubin) podem atingir a marca de US$ 1 trilhão até 2027.

A maré alta levantou todos os barcos na Ásia: as ações da SK Hynix subiram quase 9%, enquanto a Samsung avançou 7,53%.