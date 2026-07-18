Espanha tem 62% de chance de ganhar a Copa, diz modelo estatístico da FGV

A seleção da Espanha chega à final da Copa do Mundo de 2026 como favorita ao título e tem 62,07% de probabilidade de levantar a taça neste domingo, 19, contra 37,94% da Argentina, de acordo com um modelo estatístico desenvolvido por pesquisadores da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Segundo a atualização mais recente do modelo estatístico, a projeção para a decisão é de vitória da Espanha por 1 a 0. O modelo atribui 47,4% de probabilidade de triunfo da seleção que tem Lamine Yamal como estrela, 28,7% de chance de empate no tempo regulamentar e 23,9% de vitória da seleção do atacante Lionel Messi.

Os responsáveis pelo projeto afirmam que o modelo apresentou bom desempenho ao longo da Copa. Segundo a FGV, o sistema acertou 27 das 32 seleções classificadas para a fase eliminatória, previu corretamente 15 das 16 equipes que chegaram às oitavas de final e 6 das 8 classificadas às quartas de final.

De acordo com a instituição, o algoritmo também projetou, antes mesmo do início da Copa, os confrontos das semifinais e da final entre Espanha e Argentina, previsão que foi mantida nas atualizações realizadas durante o torneio que os Estados Unidos, o Canadá e o México sediam.

Na disputa pelo terceiro lugar, a projeção favorece a França, com 58,68% de probabilidade de vencer a Inglaterra, que aparece com 41,32%. O placar mais provável, segundo a simulação, também é de 1 a 0 para os franceses. Nesse confronto, as probabilidades são de 45,1% para a vitória da França, 27,4% para o empate e 27,5% para o triunfo da Inglaterra.

O modelo foi desenvolvido por um grupo de mestrandos da FGV para estimar probabilidades de vitória, simular partidas e projetar o chaveamento da Copa do Mundo de 2026. Para isso, os pesquisadores utilizaram dados de desempenho de 2.997 partidas disputadas por 187 seleções da Fifa ao longo dos últimos quatro anos.

Na metodologia utilizada, confrontos mais recentes recebem maior peso estatístico do que partidas mais antigas. Jogos oficiais, como eliminatórias e torneios continentais, também têm maior relevância do que amistosos, pois refletem com mais precisão o desempenho das equipes.