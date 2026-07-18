Por que o CEO da Microsoft não gostou do Claude Fabel

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, criticou as restrições impostas pelo Claude Fable, modelo avançado de inteligência artificial da Anthropic, e afirmou que alguns dos bloqueios do sistema “não fazem sentido”. A declaração foi feita durante uma conversa com engenheiros responsáveis pelo Copilot, segundo a CNBC, que teve acesso a uma cópia da fala.

Nadella questionou por que uma ferramenta voltada à criação de conteúdo seria tão “controlada editorialmente”. Na avaliação do executivo, o modelo estaria recusando solicitações que poderiam ser atendidas sem representar riscos relevantes.

O alvo das críticas é o Fable 5, lançado pela Anthropic no início de junho. Na ocasião, a empresa afirmou que havia trabalhado para reduzir os chamados “falsos positivos”, situações em que um sistema de segurança bloqueia por engano uma solicitação legítima.

Três dias depois do lançamento, entretanto, a Anthropic suspendeu temporariamente o acesso ao modelo para cumprir uma diretriz de controle de exportações do governo dos Estados Unidos. O serviço foi restabelecido em 1º de julho, acompanhado de salvaguardas mais restritivas.

A própria Anthropic admitiu que a nova configuração poderia barrar uma proporção maior de pedidos inofensivos do que a versão anterior do sistema. Em uma página de suporte, a empresa informou que perguntas relacionadas a determinados aspectos da criação de modelos de grande escala poderiam ser encaminhadas a uma versão mais antiga da tecnologia.

Usuários já relatavam nas redes sociais que o Fable recusava solicitações consideradas legítimas antes mesmo da declaração de Nadella. A Microsoft não comentou o episódio, enquanto a Anthropic não havia respondido ao pedido de posicionamento citado na reportagem original.

A crítica chama atenção pela dimensão da relação comercial entre as duas companhias. Em novembro, a Microsoft investiu US$ 5 bilhões na Anthropic. Em contrapartida, a desenvolvedora de inteligência artificial assumiu o compromisso de gastar US$ 30 bilhões com a infraestrutura de computação em nuvem Azure.

Ao questionar publicamente as limitações do Fable, Nadella atingiu um dos parceiros mais estratégicos da atual expansão da Microsoft no mercado de inteligência artificial.

A Microsoft também lançou neste ano o Copilot Cowork, assistente de produtividade corporativa desenvolvido com modelos da Anthropic. Já o Claude Code, ferramenta de programação da startup, ganhou espaço entre desenvolvedores e usuários com menor experiência técnica.

Microsoft tenta reduzir dependência de fornecedores

A declaração de Nadella faz parte de um movimento mais amplo das empresas de tecnologia para diminuir a dependência de um número reduzido de laboratórios de inteligência artificial. Executivos do setor procuram modelos mais baratos, especializados ou disponíveis em código aberto.

Na quinta-feira seguinte à declaração, a startup chinesa Moonshot AI anunciou um modelo de código aberto que, segundo a própria companhia, teria desempenho superior ao de lançamentos recentes da Anthropic e da OpenAI. A comparação, porém, depende dos testes e critérios adotados por cada desenvolvedora.

Nadella também afirmou que o mercado de inteligência artificial não deveria ficar concentrado em poucos fornecedores de capacidade computacional. Ao tratar do tema, citou declarações do CEO da Palantir, Alex Karp, sobre a importância de as empresas “possuírem os meios de produção” da tecnologia que utilizam.

A estratégia aparece no Microsoft Foundry, plataforma que reúne mais de 11 mil modelos de diferentes fornecedores, incluindo Anthropic e OpenAI. O catálogo também oferece tecnologias desenvolvidas internamente pela Microsoft, entre elas um modelo voltado à programação anunciado em junho.

Ao ampliar o número de modelos disponíveis, a Microsoft tenta ganhar poder de negociação e evitar que produtos como o Copilot dependam exclusivamente de uma única empresa de inteligência artificial.

Relação com a OpenAI também enfrenta desgaste

A busca por alternativas ocorre enquanto a relação da Microsoft com a OpenAI passa por um processo de distanciamento. A tensão aumentou após a demissão e a recontratação de Sam Altman, CEO da OpenAI, em novembro de 2023. Nadella foi informado da mudança com pouca antecedência.

Em abril, a OpenAI anunciou que passaria a disponibilizar seus modelos em outras infraestruturas de computação em nuvem, incluindo a AWS, da Amazon. A decisão reduziu a exclusividade operacional da Azure, embora Microsoft e OpenAI continuem mantendo uma relação financeira e tecnológica relevante.

A participação da Microsoft no braço com fins lucrativos da OpenAI estava avaliada em US$ 135 bilhões em outubro, segundo os dados citados no texto original. O valor ajuda a dimensionar a importância da parceria, mas também evidencia os riscos associados à concentração dos investimentos da companhia.

O momento é sensível para os investidores. As ações da Microsoft acumulam queda de 17% no ano, enquanto o índice Nasdaq registra alta de 11% no mesmo período. Parte da preocupação está relacionada ao impacto de modelos capazes de produzir software sobre os negócios tradicionais da empresa.

Ao mesmo tempo, a Microsoft investe dezenas de bilhões de dólares por trimestre na ampliação de data centers, centros físicos que concentram servidores e equipamentos de processamento. A companhia precisa demonstrar que esses gastos poderão gerar receita suficiente, mesmo em um mercado no qual os modelos se tornam mais baratos e acessíveis.