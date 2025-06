Apple diz que App Store movimentou US$ 1,3 trilhão no ano passado

Faltando poucos dias para o início de sua Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC, na sigla em inglês), marcada para segunda-feira, 9, a Apple revelou que sua App Store ajudou a gerar US$ 1,3 trilhão em 2024. A empresa destacou que 90% desse valor não envolveu comissões, enfatizando o papel da plataforma na criação de oportunidades para os desenvolvedores.

Encomendado pela Apple e conduzido pelos economistas Andrey Fradkin, da Universidade de Boston, e Jessica Burley, do Analysis Group, o estudo revelou também que faturas e vendas de bens e serviços digitais chegaram a US$ 131 bilhões em 2024, impulsionadas por jogos móveis, apps de edição de fotos e vídeos e outras ferramentas empresariais.

Já os bens e serviços físicos superaram a marca de US$ 1 trilhão, com o aumento da demanda por entrega de alimentos online e aplicativos de supermercado. No ano passado, a receita com publicidade dentro dos apps foi de US$ 150 bilhões.

Desde 2019, o gasto com bens e serviços (digitais ou físicos) e publicidade dentro dos apps mais do que dobrou, sendo os bens físicos os que apresentaram o maior crescimento, com aumento superior a 2,6 vezes, segundo a Apple.

Esses números visam destacar como a App Store oferece oportunidades financeiras para os desenvolvedores móveis, que vão além das vendas geradas por compras dentro dos apps. A plataforma serve como um espaço para que os aplicativos sejam descobertos pelos consumidores, com a Apple oferecendo a infraestrutura técnica necessária para o funcionamento de negócios de aplicativos.

O estudo também destaca o crescimento regional da App Store, especialmente nos Estados Unidos, China e Europa, onde as faturas e vendas mais que dobraram nos últimos cinco anos. Além disso, o gasto com pagamentos digitais nos EUA cresceu mais de sete vezes desde 2019.

Outro dado importante é a atração de 813 milhões de visitantes semanais médios na App Store, além dos investimentos da Apple em ferramentas e tecnologias para apoiar os desenvolvedores, como plataformas de distribuição, frameworks, análise de dados, sistemas antifraude e suporte aos desenvolvedores.