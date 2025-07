Apple está considerando adotar modelos de OpenAI ou Anthropic para aperfeiçoar Siri com IA

A Apple discute com concorrentes para resolver um dos principais impasses tecnológicos da companhia na última década. Diante do ritmo acelerado de avanços em inteligência artificial generativa, a empresa passou a considerar a integração de modelos de terceiros à Siri, seu assistente de voz, em vez de insistir apenas em soluções desenvolvidas internamente.

Segundo a Bloomberg, executivos da Apple negociam com a OpenAI, criadora do ChatGPT, e a Anthropic, responsável pelo Claude, para incorporar suas IAs ao sistema. O movimento contraria a estratégia histórica da empresa, conhecida por priorizar softwares e serviços próprios mesmo sob críticas.

Fontes próximas às conversas afirmam que a Apple pediu adaptações dos modelos para uso em sua própria infraestrutura de nuvem, permitindo testes sob controle da companhia. Caso a negociação avance, a decisão marca um raro reconhecimento das dificuldades enfrentadas na área, considerada estratégica por concorrentes como Google e Microsoft.

A adoção de modelos como Claude ou ChatGPT, além de acelerar a entrega de recursos avançados, evitaria o risco de a Siri ficar obsoleta. Embora a Apple mantenha em paralelo o projeto LLM Siri, baseado em modelos internos, avaliações técnicas apontaram limitações na atual abordagem.

Anthropic ganha força nas discussões, mas futuro da Siri segue indefinido

Internamente, relatórios apontaram maior maturidade na tecnologia da Anthropic para integração com a Siri, o que intensificou as negociações. As conversas têm envolvido executivos como Adrian Perica, responsável por desenvolvimento corporativo, além de Mike Rockwell e Craig Federighi, líderes de Siri e engenharia de software.

Se confirmada, a mudança pode nivelar a assistente de voz da Apple aos padrões de IA já disponíveis em concorrentes do Android. Com a notícia, as ações da Apple chegaram a registrar alta de 3% no pregão da Nasdaq.