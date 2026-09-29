OpenAI lança plano de R$ 2.610 e corta pela metade o uso do Pro de R$ 1.044

RESUMO ＋ A OpenAI lançou um novo plano Pro do ChatGPT por cerca de R$ 2.610 mensais, o mais caro da empresa para usuários individuais. A modalidade oferece 25 vezes o uso do plano Plus e acesso ao Ultrafast, recurso de alta velocidade para geração de tokens. Ao mesmo tempo, a empresa reduziu pela metade a cota do plano Pro anterior, que passa de 20 para 10 vezes o uso do Plus a partir de 30 de outubro.

A OpenAI anunciou nesta terça-feira, 29, um plano Pro do ChatGPT de cerca de R$ 2.610 por mês, o mais caro da empresa para assinantes individuais. A companhia também reduziu pela metade o uso incluído no plano Pro de cerca de R$ 1.044.

O novo plano oferece 25 vezes o uso do ChatGPT Plus, de cerca de R$ 104, e acesso ao Ultrafast, modalidade que gera tokens até oito vezes mais rápido que o padrão com o GPT-6 Astra no Codex, de acordo com o The New Stack. O Ultrafast para o GPT-6.1 Sol ainda vai chegar.

A partir de 30 de outubro, o plano de R$ 1.044 passa de 20 para dez vezes o uso do Plus no ChatGPT Work e no Codex.

Os valores foram convertidos pela cotação do dólar desta terça, sem impostos.

O que muda no plano de R$ 1.044?

No chat, o limite de mensagens com o GPT-6 Pro cai de 200 para 100 por semana. Os assinantes atuais mantêm os limites de hoje até 29 de outubro.

Depois dessa data, eles recebem 62.500 créditos de uso, que a OpenAI diz valerem cerca de R$ 13.050, com validade até 31 de dezembro. A empresa também afirmou que não vai reintroduzir o limite de cinco horas no plano, e o assinante poderá consumir a cota semanal no ritmo que quiser.

O plano estava com novas adesões suspensas desde 10 de setembro, por causa da demanda pelo GPT-6 Astra. A OpenAI reabre as assinaturas já com a nova regra de cálculo.

Qual é o argumento da OpenAI?

Thibault Sottiaux, chefe de produto e plataforma da OpenAI, antecipou a mudança no X antes do anúncio oficial. Ele escreveu que a empresa reabriria o plano para novos assinantes, mas mudaria a forma de calcular o uso. Na conta final, segundo o post, o plano vai equivaler à metade do gasto em API do plano anterior.

O executivo afirma que, mesmo com metade da cota, os assinantes ainda farão mais trabalho do que faziam no mesmo plano um mês atrás. O argumento se apoia em modelos mais baratos e eficientes, como o GPT-6 Sol, lançado em 22 de setembro com preços de API 50% menores que os da geração anterior.

A reação de desenvolvedores nas redes foi negativa, de acordo com o The New Stack.

Quanto custa cada plano?

Os planos Pro vêm em três faixas de uso, segundo a página de preços da OpenAI. Os dots, agentes autônomos anunciados na DevDay, aparecem como exclusivos do Pro e não estão no Plus.

Plano Preço mensal* Uso em relação ao Plus Plus R$ 104 Referência Pro R$ 522 5 vezes Pro R$ 1.044 20 vezes (10 vezes a partir de 30/10) Pro (novo) R$ 2.610 25 vezes *Conversão pela cotação do dólar de 29/9, sem IOF. Uso no ChatGPT Work e no Codex. Fontes: OpenAI e The New Stack

Até agora, 20 vezes o uso do plano básico por cerca de R$ 1.044 era o padrão entre os laboratórios de IA. É o que oferecem o plano mais caro do Gemini, do Google, e o da Anthropic para pessoas físicas.