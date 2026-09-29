OpenAI lança plano de R$ 2.610 e corta pela metade o uso do Pro de R$ 1.044

ChatGPT: IA tem nova assinatura (ChatGPT/Reprodução)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 15h18.
A OpenAI lançou um novo plano Pro do ChatGPT por cerca de R$ 2.610 mensais, o mais caro da empresa para usuários individuais. A modalidade oferece 25 vezes o uso do plano Plus e acesso ao Ultrafast, recurso de alta velocidade para geração de tokens. Ao mesmo tempo, a empresa reduziu pela metade a cota do plano Pro anterior, que passa de 20 para 10 vezes o uso do Plus a partir de 30 de outubro.
A OpenAI anunciou nesta terça-feira, 29, um plano Pro do ChatGPT de cerca de R$ 2.610 por mês, o mais caro da empresa para assinantes individuais. A companhia também reduziu pela metade o uso incluído no plano Pro de cerca de R$ 1.044.
O novo plano oferece 25 vezes o uso do ChatGPT Plus, de cerca de R$ 104, e acesso ao Ultrafast, modalidade que gera tokens até oito vezes mais rápido que o padrão com o GPT-6 Astra no Codex, de acordo com o The New Stack. O Ultrafast para o GPT-6.1 Sol ainda vai chegar.
A partir de 30 de outubro, o plano de R$ 1.044 passa de 20 para dez vezes o uso do Plus no ChatGPT Work e no Codex.
Os valores foram convertidos pela cotação do dólar desta terça, sem impostos.OpenAI lança 'dots', agentes de IA autônomos que operam em computador próprio
No chat, o limite de mensagens com o GPT-6 Pro cai de 200 para 100 por semana. Os assinantes atuais mantêm os limites de hoje até 29 de outubro.
Depois dessa data, eles recebem 62.500 créditos de uso, que a OpenAI diz valerem cerca de R$ 13.050, com validade até 31 de dezembro. A empresa também afirmou que não vai reintroduzir o limite de cinco horas no plano, e o assinante poderá consumir a cota semanal no ritmo que quiser.
O plano estava com novas adesões suspensas desde 10 de setembro, por causa da demanda pelo GPT-6 Astra. A OpenAI reabre as assinaturas já com a nova regra de cálculo.
Thibault Sottiaux, chefe de produto e plataforma da OpenAI, antecipou a mudança no X antes do anúncio oficial. Ele escreveu que a empresa reabriria o plano para novos assinantes, mas mudaria a forma de calcular o uso. Na conta final, segundo o post, o plano vai equivaler à metade do gasto em API do plano anterior.
O executivo afirma que, mesmo com metade da cota, os assinantes ainda farão mais trabalho do que faziam no mesmo plano um mês atrás. O argumento se apoia em modelos mais baratos e eficientes, como o GPT-6 Sol, lançado em 22 de setembro com preços de API 50% menores que os da geração anterior.
A reação de desenvolvedores nas redes foi negativa, de acordo com o The New Stack.
Os planos Pro vêm em três faixas de uso, segundo a página de preços da OpenAI. Os dots, agentes autônomos anunciados na DevDay, aparecem como exclusivos do Pro e não estão no Plus.
Até agora, 20 vezes o uso do plano básico por cerca de R$ 1.044 era o padrão entre os laboratórios de IA. É o que oferecem o plano mais caro do Gemini, do Google, e o da Anthropic para pessoas físicas.
O novo plano Pro do ChatGPT custa cerca de R$ 2.610 por mês na conversão pela cotação do dólar de 29 de setembro, sem considerar impostos. Ele é o plano mais caro da OpenAI para assinantes individuais.
O novo plano Pro oferece 25 vezes o uso do ChatGPT Plus e acesso ao Ultrafast, modalidade que gera tokens até oito vezes mais rápido que a versão padrão com o GPT-6 Astra no Codex, segundo a OpenAI.
O ChatGPT Plus é o plano de entrada para assinantes individuais, enquanto os planos Pro oferecem limites maiores de uso e acesso a recursos avançados. O novo Pro de cerca de R$ 2.610 oferece 25 vezes o uso do Plus.
Sim. A OpenAI reduziu pela metade o uso incluído no plano Pro anterior, de cerca de R$ 1.044 por mês. A partir de 30 de outubro, ele passa de 20 para 10 vezes o uso do Plus no ChatGPT Work e no Codex.
No chat, o limite de mensagens com o GPT-6 Pro será reduzido de 200 para 100 por semana a partir de 30 de outubro. Os assinantes atuais mantêm os limites anteriores até 29 de outubro.
Segundo a OpenAI, a mudança ocorre porque modelos mais novos, como o GPT-6 Sol, são mais eficientes e têm custos menores. A empresa afirma que, mesmo com metade da cota anterior, os usuários poderão realizar mais trabalho do que antes.
Após a mudança, assinantes atuais do plano Pro de cerca de R$ 1.044 receberão 62.500 créditos de uso, que a OpenAI estima equivalerem a cerca de R$ 13.050. Esses créditos terão validade até 31 de dezembro.
O Ultrafast é uma modalidade de alta velocidade da OpenAI que aumenta a velocidade de geração de tokens. Segundo a empresa, no Codex com o GPT-6 Astra, o recurso pode gerar tokens até oito vezes mais rápido que a versão padrão.
Não. Os dots, agentes de inteligência artificial anunciados pela OpenAI na DevDay, aparecem como recurso exclusivo dos planos Pro e não estão incluídos no ChatGPT Plus.
Os planos individuais citados pela OpenAI incluem o Plus, de cerca de R$ 104 por mês; o Pro, de cerca de R$ 522; o Pro de cerca de R$ 1.044; e o novo Pro de cerca de R$ 2.610. Os valores são conversões pela cotação do dólar de 29 de setembro, sem impostos.
O novo plano coloca a OpenAI em uma faixa superior de preço para usuários individuais. Até então, planos de uso intensivo do Google Gemini e da Anthropic para pessoas físicas ficavam em uma faixa equivalente a cerca de 20 vezes o uso do plano básico, segundo o The New Stack.
A OpenAI anunciou o novo plano Pro em 29 de setembro. A empresa também informou que reabriria novas assinaturas do plano Pro anterior, que estavam suspensas desde 10 de setembro por causa da demanda pelo GPT-6 Astra, já com as novas regras de uso.