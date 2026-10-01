NotebookLM, agora Gemini Notebook: os recursos além do resumo que podem ajudar no trabalho

O NotebookLM, ferramenta de inteligência artificial do Google que responde com base nos documentos enviados pelo usuário, é mais conhecido pela função de resumir textos. Em 16 de julho de 2026, o Google o renomeou para Gemini Notebook, mantendo o mesmo produto e acrescentando novas integrações. Os recursos de criação de áudio, slides e materiais de estudo são os que mais ampliam o uso no trabalho.

Ainda não sabe por onde começar a aprender inteligência artificial? O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME apresenta os fundamentos da tecnologia em 4 aulas online, por R$ 37. Inscreva-se.

O que muda quando a IA parte dos seus documentos

Segundo a página de suporte do Google, as respostas do chat usam dados das fontes enviadas, a menos que o usuário peça algo mais criativo. Cada resposta traz citações de trechos das fontes, que ajudam a conferir a precisão. Também é possível marcar ou desmarcar fontes para definir de quais a resposta deve partir.

Além de PDFs e documentos de texto, a ferramenta aceita arquivos EPUB, formato de livros digitais, desde março de 2026.

Recursos menos conhecidos para o dia a dia

Áudio e vídeo a partir de relatórios

O Audio Overview transforma as fontes em uma conversa entre dois apresentadores de IA, e o arquivo pode ser baixado para ouvir depois. Segundo um guia voltado a educadores, o usuário escolhe o formato (resumo aprofundado, breve, crítica ou debate), o idioma e a duração. O Cinematic Video Overview, com animações, está disponível apenas em inglês e em planos específicos.

Slides, infográficos e relatórios

O Google informa que é possível revisar os slides gerados, pedindo ajustes de estilo ou de conteúdo, e exportar a apresentação em PPTX, além de PDF. Há dez estilos de infográfico, e conversas do chat podem virar áudio, vídeo ou relatório sem sair da tela.

O uso estratégico da inteligência artificial exige mais do que dominar ferramentas. No Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME, por R$ 37, profissionais exploram aplicações práticas e os fundamentos da tecnologia. Matrículas abertas!

Estudo e treinamento

Os flashcards e quizzes salvam o progresso e permitem marcar cartões como "Got it" ou "Missed it" e refazer os que foram errados. Os mapas mentais mostram, ao clique, o trecho da fonte que originou cada tópico.

Análise com código

Na renomeação, o Google anunciou um ambiente em nuvem seguro em cada caderno, que permite executar código para analisar dados. O recurso estava em liberação para usuários do plano Pro.

Quatro usos práticos

Preparar reuniões: enviar os três últimos relatórios e perguntar, "segundo as fontes", o que mudou entre eles.

enviar os três últimos relatórios e perguntar, "segundo as fontes", o que mudou entre eles. Integrar novos funcionários: carregar manuais internos e gerar um quiz com flashcards.

carregar manuais internos e gerar um quiz com flashcards. Montar apresentações: gerar slides a partir de um relatório e revisar slide a slide.

gerar slides a partir de um relatório e revisar slide a slide. Aproveitar o deslocamento: baixar um Audio Overview do material de uma reunião para ouvir no caminho.

O que vale saber antes de usar

A mudança de nome não alterou os cadernos existentes, e os links compartilhados continuam funcionando. Alguns recursos dependem do plano, e os limites de uso variam entre as versões gratuita e pagas.

Para documentos com dados de clientes, contratos ou informações internas, vale consultar a política de uso de IA da empresa antes do envio. As citações ajudam a verificar as respostas, mas a conferência final continua sendo do usuário.

A inteligência artificial está transformando o mercado de trabalho. O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME ajuda você a entender essa transformação em 4 aulas online por R$ 37.