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Do zero ao uso diário: o plano de 30 dias para começar a usar IA no trabalho, semana a semana

Estudo com 758 consultores mostra que a IA acelera algumas tarefas e piora outras, e por isso o plano começa por regras, testes e verificação antes de ampliar o uso

Do zero ao uso diário: o plano de 30 dias para começar a usar IA no trabalho, semana a semana (Magnific)

Do zero ao uso diário: o plano de 30 dias para começar a usar IA no trabalho, semana a semana (Magnific)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 17h33.

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Quem começa do zero com inteligência artificial no trabalho costuma ter duas dúvidas: por onde iniciar e como saber se a ferramenta ajuda de fato. Um plano de 30 dias, com 15 a 20 minutos diários, divide o processo em quatro etapas e usa tarefas reais da rotina. A estrutura se apoia em estudos acadêmicos e em guias de uso das empresas de tecnologia.

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Por que começar por regras e testes

Um estudo da Harvard Business School com a consultoria BCG acompanhou 758 consultores em 18 tarefas realistas. Nas tarefas dentro da capacidade do GPT-4, quem usou a ferramenta concluiu o trabalho 25,1% mais rápido. Em uma tarefa fora dessa capacidade, os usuários tiveram 19 pontos percentuais a mais de chance de entregar uma solução incorreta.

Os autores chamam esse limite de "fronteira tecnológica irregular": a IA vai bem em algumas tarefas e mal em outras de dificuldade parecida. Por isso o plano reserva tempo para testar e conferir antes de ampliar o uso.

O plano, semana a semana

Semana 1 (dias 1 a 7): regras e primeiro contato

Escolha uma ferramenta e leia a política de uso da empresa. Segundo especialistas em compliance, dados pessoais inseridos em prompts podem ficar sujeitos à LGPD, por isso dados de clientes, contratos e documentos internos pedem atenção. Comece com tarefas de baixo risco: reescrever um e-mail, resumir um texto público ou explicar um termo técnico.

Semana 2 (dias 8 a 14): prompts

Prompt é a instrução escrita enviada à IA. O guia da OpenAI recomenda instruções claras, exemplos, texto de referência e divisão de tarefas complexas em etapas. Pratique com três tarefas reais, informando público, formato e objetivo. Exemplo: "Escreva um e-mail de cobrança cordial para um cliente, com até 100 palavras, e proponha duas datas de pagamento."

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Semana 3 (dias 15 a 21): mapa de acertos e erros

Teste a IA em tarefas variadas da rotina e registre, em uma tabela simples:

  • a tarefa pedida
  • o tempo gasto com e sem a ferramenta
  • os erros encontrados
  • o ajuste necessário

Uma pesquisa da Microsoft com a Carnegie Mellon, com 319 trabalhadores, associou maior confiança na IA a menos pensamento crítico, o que reforça o hábito de conferir. Ferramentas como o NotebookLM, do Google, respondem a partir das fontes enviadas pelo usuário e trazem citações de trechos que ajudam a checar a precisão.

Semana 4 (dias 22 a 30): rotina e medição

Escolha dois ou três usos recorrentes, como resumo de reuniões ou rascunho de relatórios, e salve os prompts que funcionaram. Compare o tempo gasto com o habitual para medir o ganho real. Se possível, compartilhe os melhores prompts com a equipe.

Limites e próximos passos

O plano é um roteiro de estudo, e não um método validado em pesquisa. O estudo da Harvard e da BCG usou o GPT-4 em 2023, e as ferramentas mudam com frequência. As orientações sobre LGPD vêm de análises de especialistas, e a política da própria empresa tem prioridade sobre qualquer regra geral.

Ao fim dos 30 dias, o resultado esperado é um registro de tarefas em que a IA ajudou, tarefas em que errou e uma biblioteca inicial de prompts para ampliar o uso com mais segurança.

Mais do que conhecer ferramentas, é importante entender onde a IA pode ser aplicada. O Pré-MBA da Saint Paul e EXAME apresenta fundamentos e aplicações da tecnologia em 4 aulas online por R$ 37.

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