DeepSeek ganha funções avançadas e vira ferramenta para profissionais; veja 6 recursos

A DeepSeek ganhou espaço entre as ferramentas de inteligência artificial usadas para pesquisa, programação, análise de informações e produção de conteúdo. A evolução mais recente trouxe recursos voltados não apenas para conversas, mas também para tarefas que exigem mais contexto e raciocínio.

A versão atualmente disponibilizada pela empresa é a DeepSeek-V4.1-Flash, modelo lançado em setembro de 2026 com compreensão visual nativa, maior eficiência e recursos voltados a agentes de IA.

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1. Analisa imagens além de textos

Uma das mudanças mais relevantes da V4.1-Flash é o suporte nativo à compreensão visual. Isso permite trabalhar com informações que não estão apenas em formato de texto.

Na prática, um profissional pode enviar uma imagem para pedir uma interpretação, identificar elementos ou relacionar informações visuais com uma instrução escrita.

Esse tipo de recurso pode ser útil para analisar gráficos, documentos digitalizados, capturas de tela, apresentações e outros materiais visuais, dependendo da tarefa.

2. Trabalha com até 1 milhão de tokens

A DeepSeek também ampliou o volume de informação que seus modelos conseguem considerar em uma mesma interação. O V4 tem contexto de 1 milhão de tokens, capacidade que continua disponível na geração atual.

Para profissionais, isso pode ser especialmente relevante em tarefas que envolvem documentos extensos. É possível, por exemplo, trabalhar com grandes conjuntos de informações sem precisar dividir o material em dezenas de partes.

O recurso também pode facilitar análises de contratos, relatórios, documentos técnicos ou grandes bases de texto.

3. Permite escolher entre raciocínio e resposta direta

A DeepSeek oferece modos de pensamento e não pensamento. O primeiro é direcionado a tarefas que exigem mais etapas de raciocínio, enquanto o segundo pode ser utilizado quando a prioridade é obter uma resposta mais direta.

Na rotina profissional, a diferença pode ser útil. Uma pergunta simples sobre uma fórmula, por exemplo, não necessariamente precisa do mesmo processamento usado para estruturar uma análise ou resolver um problema complexo.

O usuário também pode controlar o nível de esforço de raciocínio em aplicações que utilizam a API.

4. Consegue combinar raciocínio com ferramentas

Um dos avanços da DeepSeek está no uso de ferramentas por agentes de IA. O modelo pode receber acesso a funções externas e utilizá-las durante a execução de uma tarefa.

Isso permite construir sistemas em que a inteligência artificial não apenas responde, mas também solicita informações ou aciona funções disponíveis no ambiente em que está integrada.

Em um sistema corporativo, por exemplo, uma IA poderia consultar uma base de dados, obter uma informação e depois utilizá-la para elaborar uma resposta.

A partir da V3.2, a DeepSeek passou a permitir que o modelo use ferramentas também durante o modo de raciocínio, combinando etapas de análise e chamadas externas.

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5. Gera respostas estruturadas para sistemas

A DeepSeek também oferece JSON estruturado, recurso importante para aplicações que precisam transformar a resposta de uma IA em dados que possam ser processados por outros sistemas.

Em vez de devolver apenas um texto, um modelo pode ser configurado para seguir uma estrutura definida. Isso pode ser utilizado, por exemplo, para classificar informações, organizar dados extraídos de documentos ou alimentar etapas de uma automação.

Para o usuário final, a diferença pode não ser tão visível. Para empresas e profissionais que desenvolvem automações, porém, esse tipo de integração é relevante.

6. Tem compatibilidade com diferentes APIs

Outro recurso voltado principalmente a desenvolvedores é a compatibilidade com formatos de API utilizados por outras plataformas. A DeepSeek informa suporte tanto ao padrão da OpenAI quanto ao da Anthropic.

Isso facilita a integração do modelo a aplicações existentes e permite que desenvolvedores adaptem sistemas sem necessariamente reconstruir toda a arquitetura.

A API atual também reúne recursos como chamadas de ferramentas, visão, respostas estruturadas e contexto de 1 milhão de tokens.

O que isso significa para quem trabalha

As funcionalidades mostram uma mudança na forma como ferramentas de inteligência artificial podem ser utilizadas no ambiente profissional. Em vez de servir apenas para gerar textos ou responder perguntas, os modelos passam a reunir texto, imagem, raciocínio e ferramentas em uma mesma tarefa.

Para profissionais, isso abre possibilidades em atividades como análise de documentos, programação, pesquisa, organização de informações e automação de processos.

A utilidade, porém, depende da tarefa e da forma como a ferramenta é integrada ao fluxo de trabalho. Uma IA mais avançada não elimina a necessidade de revisar informações, conferir dados e definir corretamente o objetivo de cada solicitação.

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