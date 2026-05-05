Anthropic, do Claude, cria joint venture de US$ 1,5 bilhão

A Anthropic anunciou na segunda-feira, 5, a criação de uma joint venture com grandes nomes de Wall Street para ampliar a adoção de inteligência artificial no setor corporativo.

A iniciativa envolve empresas como Blackstone, Goldman Sachs e Hellman & Friedman, além de investidores como General Atlantic, Leonard Green, Apollo Global Management, GIC e Sequoia Capital.

O modelo prevê a criação de uma estrutura com função de consultoria, responsável por orientar empresas — incluindo aquelas controladas por fundos de private equity — na integração de soluções de IA em suas operações.

Claude x ChatGPT: Anthropic pode superar OpenAI com US$ 900 bilhões

Segundo o Wall Street Journal, Anthropic, Blackstone e Hellman & Friedman devem investir cerca de US$ 300 milhões cada. O Goldman Sachs aportará aproximadamente US$ 150 milhões. No total, o compromisso financeiro pode chegar a US$ 1,5 bilhão.

Disputa no mercado corporativo

A movimentação ocorre em um cenário de competição direta com a OpenAI, que também negocia a formação de uma estrutura semelhante com fundos de private equity para expandir o uso de suas ferramentas.

As duas empresas concentram esforços na venda de soluções de IA para o ambiente corporativo, com foco em companhias que buscam eficiência operacional e redução de custos.

A Anthropic é apontada como líder no segmento empresarial, enquanto a OpenAI intensifica sua atuação para ampliar participação.

A empresa também avalia uma possível abertura de capital ainda neste ano. O crescimento recente da receita está associado ao desempenho do Claude Code, ferramenta voltada para programação.