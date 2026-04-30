Receita da Anthropic salta de US$ 9 bilhões para US$ 40 bilhões em poucos meses

O crescimento acelerado da Anthropic tem sido o principal fator por trás do forte interesse de investidores na empresa. A companhia afirmou recentemente que sua receita anualizada já ultrapassou US$ 30 bilhões.

Fontes indicam que o número atual está mais próximo de US$ 40 bilhões, ante cerca de US$ 9 bilhões no fim de 2025, evidenciando uma expansão rápida em um curto intervalo de tempo.

Grande parte desse avanço vem das soluções de IA voltadas para programação e produtividade, especialmente por meio das plataformas Claude Code e Cowork.

Esses produtos permitem automação de tarefas complexas e desenvolvimento de software assistido, áreas que vêm atraindo forte demanda de empresas.

Investidores avaliam que a empresa ainda explora apenas uma parte do seu potencial, com possibilidade de expansão para setores como finanças, saúde e ciências da vida.

O crescimento reforça a tese de que a próxima fase da inteligência artificial será impulsionada por aplicações corporativas, e não apenas por chatbots generalistas.

A Anthropic aparece como uma das principais beneficiárias dessa tendência, ao focar em ferramentas voltadas para produtividade e automação em larga escala.

Esse posicionamento ajuda a explicar por que a empresa se tornou alvo de uma disputa intensa por capital, mesmo antes de formalizar uma nova rodada de investimentos.

IA corporativa se consolida como principal motor de receita

O avanço da Anthropic acompanha um movimento mais amplo do mercado, no qual soluções de IA para empresas começam a gerar receitas mais previsíveis e recorrentes.

Ferramentas de codificação, análise de dados e automação de processos estão entre as aplicações com maior potencial de monetização, atraindo investimentos bilionários.

Nesse cenário, a empresa se posiciona como uma das principais concorrentes da OpenAI, com foco crescente em aplicações práticas e integração ao ambiente corporativo.