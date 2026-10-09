A aposta da 'Palantir brasileira' para guardar a memória das empresas com IA — e chegar a R$ 1 bi

RESUMO ＋ A Zoox prepara a Ontology, plataforma de IA destinada a preservar o contexto das decisões empresariais. Apresentada em primeira mão à EXAME, a ferramenta reúne registros de reuniões, mensagens e sistemas para permitir consultas sobre como e por que uma decisão foi tomada. O lançamento está previsto para 17 de novembro. Rafael de Albuquerque, fundador da companhia, cita a Palantir como referência e projeta R$ 1 bilhão de faturamento até 2031.

No dicionário, ontologia é o ramo da filosofia que estuda o ser e a existência. Na Zoox, a palavra dá nome a uma tentativa de preservar algo que existe nas empresas, mas nem sempre aparece nos documentos: o contexto das decisões dos funcionários. Um contrato registra o desconto concedido, mas raramente a conversa que o tornou possível. Uma apresentação mostra a estratégia escolhida, enquanto as alternativas abandonadas ficam na memória de quem participou da reunião. Quando essas pessoas saem, parte da história sai com elas — e é essa memória que a companhia pretende tornar consultável com inteligência artificial (IA).

“As empresas perdiam o contexto de como as coisas eram feitas dentro delas”, afirma Rafael de Albuquerque, fundador e presidente executivo da Zoox, em entrevista exclusiva à EXAME.

A resposta que a empresa prepara é a Ontology, apresentada em primeira mão à reportagem. A plataforma reúne registros de reuniões, e-mails, ligações e sistemas corporativos. O lançamento está previsto para 17 de novembro, no evento Zoox Data Revolution, em São Paulo.

O projeto acrescenta uma camada ao trabalho de organização e análise de dados da companhia. Segundo Albuquerque, ao reunir as informações dos clientes, a Zoox percebeu que os registros mostravam os resultados das decisões, mas nem sempre preservavam o caminho até elas.

“As empresas perdiam o contexto de como as coisas eram feitas dentro delas”, diz. Para o executivo, essa forma de trabalhar distingue um negócio de outro. “No final do dia, essa é a grande diferença: como elas executam.”

O contrato fica. A explicação também pode ficar

Na demonstração à EXAME, Albuquerque apresentou uma interface que organiza registros associados a cada profissional e permite fazer perguntas sobre suas atividades. A proposta é recuperar o contexto de negociações, reuniões e decisões sem depender apenas da lembrança de quem participou.

“Eu consigo ver todo o conhecimento técnico que a pessoa deixou, a inovação, a visão de negócio, o conhecimento institucional”, afirma, ao selecionar o perfil de uma integrante da empresa. “Eu consigo vir aqui e conversar com a inteligência que esse funcionário deixou.”

Segundo o executivo, o histórico permanece consultável depois que alguém deixa a companhia. Ele cita um funcionário que negociou contratos antes de se mudar para outro país: os documentos continuam disponíveis, mas os motivos das escolhas podem se perder.

“Por que você fez esse contrato com prazo de 24 meses, em vez de 36? Hoje, o contrato só vai estar lá escrito: 24 meses. Mas por que ele foi feito daquela forma, ninguém sabe”, diz.

A Ontology pretende recuperar essas informações a partir das conversas e dos materiais registrados. “A gente não quer que a inteligência conversada entre as pessoas vá embora junto com elas. A empresa tem que absorver esse conhecimento”, afirma.

A ferramenta também permite combinar registros de diferentes profissionais. Na apresentação, Albuquerque selecionou duas integrantes da equipe para mostrar como experiências complementares poderiam apoiar um projeto.

“Imagina que você quer fazer um projeto novo e somar duas competências”, diz. “Você pode usar essas duas competências para ajudar a resolver uma dor específica de negócio.”

Outra aplicação parte do problema que a companhia precisa resolver e busca, no histórico disponível, profissionais com experiência relevante. “Você escreve isso, ele vai em toda a inteligência da empresa e diz quem são as pessoas que podem ajudar nesse projeto”, afirma.

O que entra na memória corporativa

Segundo Albuquerque, reuniões gravadas, e-mails e informações de sistemas de relacionamento com clientes podem alimentar a Ontology. No caso das conversas, ele afirma que os participantes devem ser avisados sobre a gravação.

“Quando termina de gravar, isso vira um compilado. A IA entende essa conversa”, diz.

A seleção do que será usado nas consultas é outra etapa. A Zoox prevê filtros para separar informações relevantes ao negócio de conversas informais, como comentários sobre futebol.

“Os assuntos que não interessam à empresa, a gente consegue criar uma camada e jogar para outro lugar”, afirma. Na descrição do executivo, separar um conteúdo da memória corporativa não significa necessariamente apagá-lo.

A ferramenta também interpreta aspectos do comportamento dos participantes, segundo Albuquerque. Ele cita diferenças no ritmo da fala e na participação durante uma reunião. Essas avaliações são inferências do sistema sobre os registros.

A companhia ainda desenvolve uma forma do próprio profissional consultar seu histórico para preparar atividades. Um vendedor, por exemplo, poderia recuperar perguntas feitas por clientes e usar negociações anteriores como referência.

“Além de ajudar a companhia a manter essa memória, o indivíduo também pode consumir isso”, diz. Albuquerque não confirmou se essa possibilidade estará disponível no lançamento.

A Palantir como referência

Ontology também é o nome do produto da Palantir — empresa que a Zoox considera uma referência para seu negócio. “A Palantir é um grande benchmark para a gente”, afirma Albuquerque.

A tecnologia da companhia americana conecta dados a uma representação dos objetos, relações e ações de uma organização. Na proposta apresentada pela Zoox, o foco é acrescentar o contexto das interações e decisões aos registros corporativos.

Para Albuquerque, a referência passa principalmente pela forma de atender os clientes: usar a tecnologia para resolver um problema concreto da operação. “A empresa, no final, não quer contratar a tecnologia da Zoox. Ela quer que a Zoox ajude a resolver algum problema específico de negócio”, diz.

Na prática, isso pode significar aumentar vendas, reduzir a perda de clientes ou identificar oportunidades comerciais. “Eu não entro nas empresas vendendo tecnologia”, afirma. “Eu entro ajudando a vender mais.”

Tudo começou no Wi-Fi

A Zoox nasceu oferecendo Wi-Fi para hotéis. Depois, ampliou sua atuação para coleta, cruzamento e análise de dados. Em 2020, recebeu um aporte de R$ 27 milhões em uma rodada liderada pela HDI Seguros.

“Eu comecei colocando Wi-Fi em hotel, o que a gente chama de Zoox 1.0”, diz Albuquerque. Na entrevista, ele identifica 2022 como o início de uma nova fase, centrada nas soluções de dados.

Agora, projeta alcançar R$ 1 bilhão de faturamento até 2031. Segundo o fundador, cerca de 95% do crescimento previsto deverá vir das verticais de dados: uma voltada a risco e outra à organização das bases dos clientes, na qual a Ontology será incorporada.

O avanço exige confiança para lidar com informações corporativas. “É como se fosse um banco. Em vez de guardar o dinheiro, eu guardo os dados”, compara.

Para ele, entretanto, a maior dificuldade não é técnica. “O maior desafio é cultural”, afirma. “Fazer com que os grandes CEOs e líderes entendam que usar IA não é apenas contratar um ChatGPT.”

A Ontology pretende preservar o contexto que os documentos deixam de fora. Antes disso, Albuquerque diz que as empresas precisam cuidar do que já está registrado: “Não adianta falar de IA se as bases não foram organizadas”.