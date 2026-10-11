Agentes de IA podem criar outros agentes? Entenda a próxima etapa da automação do trabalho

Uma pesquisa de mercado pode exigir várias etapas: localizar fontes, comparar dados, organizar descobertas e preparar um relatório.

Se cada atividade depender de uma instrução humana, parte do trabalho continuará concentrada na coordenação do processo.

A automação com inteligência artificial começa a mudar essa dinâmica. Em algumas plataformas, um agente pode distribuir partes de uma tarefa para outros agentes especializados e reunir os resultados em uma entrega final.

E, em configurações mais avançadas, pode até ajudar a definir esses agentes auxiliares.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Como um agente cria outros agentes

Um agente de IA é configurado para perseguir um objetivo, utilizar ferramentas e executar ações dentro de determinadas permissões.

Quando recebe uma tarefa complexa, pode delegar etapas a agentes auxiliares, chamados de subagentes, cada um com uma função específica.

Um agente coordenador pode encarregar um auxiliar de pesquisar informações, outro de analisar dados e um terceiro de revisar o resultado. Depois, reúne as respostas e organiza a entrega.

A criação pode ocorrer de formas diferentes. Em alguns ambientes, os agentes auxiliares já foram configurados por desenvolvedores. Em outros, a IA pode gerar instruções ou configurações para criar um novo agente especializado.

A documentação do Claude Code, por exemplo, permite criar subagentes a partir de uma descrição da tarefa desejada.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

O que muda no trabalho

A principal vantagem é dividir processos que exigem competências diferentes.

Essas atividades podem acontecer em paralelo, reduzindo o tempo necessário para concluir etapas independentes. A pessoa deixa de acompanhar cada operação individualmente e passa a definir objetivos, fornecer contexto e avaliar o resultado consolidado.

Dessa forma, a coordenação muda de lugar: em vez de executar cada tarefa, o usuário precisa saber como dividir o problema e avaliar se as entregas fazem sentido.

Mais agentes não significam resultados melhores

A multiplicação de agentes traz novos riscos. Se as instruções forem vagas, diferentes auxiliares podem produzir respostas incompatíveis. Um agente pode transmitir uma informação incorreta aos demais, e o erro se espalhar pelo processo.

Existe ainda o custo. Cada agente pode consumir recursos computacionais e gerar novas chamadas à IA. Sem limites de execução, quantidade de agentes e orçamento, uma tarefa simples pode se tornar cara e difícil de controlar.

Por isso, plataformas de desenvolvimento já oferecem mecanismos para limitar a profundidade da delegação, a quantidade de agentes simultâneos e os gastos de uma execução.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Qual será o papel dos profissionais

À medida que esses recursos avançam, ganha importância a capacidade de transformar objetivos amplos em instruções claras, escolher quais tarefas podem ser delegadas e estabelecer critérios para conferir o resultado.

A supervisão humana continua essencial, principalmente quando os agentes acessam informações confidenciais, alteram registros ou executam ações com consequências financeiras. Permissões devem ser proporcionais à tarefa, e operações sensíveis podem exigir aprovação antes de serem concluídas.