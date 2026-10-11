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Ciberataques são o principal risco imediato da IA, afirma Bill Gates

Segundo o cofundador da Microsoft, o perigo real está no uso malicioso da tecnologia

Mundo terá 'surpresas desagradáveis' em cibersegurança, alerta Gates (Leandro Fonseca/Exame)

Mundo terá 'surpresas desagradáveis' em cibersegurança, alerta Gates (Leandro Fonseca/Exame)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 16h12.

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O cofundador da Microsoft, Bill Gates, afirmou neste domingo, 11, que o maior risco imediato da inteligência artificial (IA) é a multiplicação de ciberataques, e não a possibilidade de a tecnologia se tornar "incontrolável".

"Os ciberataques serão, sem dúvida, o desafio mais importante que enfrentaremos no próximo ano", declarou Gates em uma entrevista ao canal ABC News.

Para Gates, o perigo real hoje está no uso malicioso da tecnologia. "São realmente pessoas más usando IA, especialmente em áreas da IA em que você pode retirar todas as salvaguardas", afirmou.

Sobre o risco de a IA sair do controle, disse que é preciso trabalhar no tema, mas que o grande impacto ainda está "a anos de distância".

Ele defendeu restrições mais rigorosas para impedir que agentes mal-intencionados usem a IA em bioterrorismo e ataques cibernéticos. Na avaliação do bilionário, os sistemas de segurança instalados pelas empresas especializadas em IA não são robustos o suficiente diante das ameaças.

"Durante o próximo ano, especialmente no campo da cibersegurança, teremos muitas surpresas desagradáveis", advertiu.

Propostas e críticas à autorregulação

Gates sugeriu que a mudança provocada pela tecnologia seja administrada por meio de medidas como um imposto sobre a IA, a criação de um organismo internacional e a reserva de determinados empregos exclusivamente para seres humanos.

Ele também rejeitou a ideia, defendida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a autorregulamentação das empresas do setor seria suficiente para garantir a segurança mundial. "Está claro que não estamos fazendo o suficiente", declarou.

Nas últimas semanas, Gates já havia alertado que o mundo não está preparado para as consequências da IA. Vários executivos do setor também destacaram recentemente a necessidade de redobrar a vigilância com a tecnologia.

*Com informações da AFP

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