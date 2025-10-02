Anthropic acelera expansão global com ex-líder do Google Cloud e Salesforce

A Anthropic está acelerando sua ofensiva internacional com a contratação de Chris Ciauri, ex-presidente do Google Cloud para a região EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e ex-CEO da Unily. Ele assume o cargo de diretor-geral internacional da startup de inteligência artificial avaliada como uma das mais promissoras do mundo.

Ciauri chega em um momento de crescimento explosivo: a Anthropic anunciou que sua receita anualizada saltou de US$ 87 milhões, em janeiro de 2024, para mais de US$ 5 bilhões em agosto de 2025, impulsionada pelo sucesso do assistente de IA generativa Claude, já utilizado por mais de 300 mil clientes empresariais.

“É um momento decisivo para estar na Anthropic. A empresa é hoje a principal plataforma de IA corporativa, crescendo de US$ 1 bilhão para US$ 5 bilhões em apenas um ano, com contas corporativas aumentando sete vezes”, afirmou Ciauri em postagem no LinkedIn que atraiu mais de 300 comentários.

Segundo a companhia, a demanda internacional pelo Claude é tão forte que 80% do uso global do sistema já vem de fora dos EUA, com destaque para Coreia do Sul, Austrália e Singapura.

A expansão inclui a abertura de escritórios em Dublin, Londres e Zurique, além da primeira unidade na Ásia, em Tóquio. Mais de 100 novas posições devem ser criadas na operação internacional.

Ciauri trabalhará ao lado de Paul Smith, recém-nomeado diretor comercial (CCO), e do time global da Anthropic. Ele traz mais de 25 anos de experiência em tecnologia corporativa, tendo ajudado a escalar negócios bilionários no Google Cloud e Salesforce.

“A demanda global pelo Claude é extraordinária — de serviços financeiros em Londres à manufatura em Tóquio. Este é um momento-chave para expandir a infraestrutura e as parcerias que sustentarão nossa base crescente de clientes internacionais”, disse Ciauri.

A startup lançou nesta semana o Claude Sonnet 4.5, descrito como o modelo mais avançado para programação e criação de agentes de IA complexos.

