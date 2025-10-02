Ações de empresa de IA despencam 40% após anúncio de investimento na Solana

As ações da empresa VisionSys tiveram uma forte queda nos Estados Unidos na última quarta-feira, 2, após o anúncio de que ela pretende criar uma reserva corporativa de Solana. Apesar da companhia atuar no segmento de inteligência artificial, ela planeja investir bilhões na criptomoeda.

No anúncio, a empresa revelou que vai comprar ao menos US$ 2 bilhões em unidades de Solana que serão usadas como uma reserva corporativa. Apesar de diversas companhias estarem desenvolvendo reservas semelhantes, a novidade não foi bem-recebida no mercado.

Logo após a divulgação, as ações da VisionSys chegaram a despencar mais de 40%, chegando à casa dos US$ 2. O ativo conseguiu ter uma recuperação parcial e devolveu parte da queda sofrida, mas ainda encerrou o dia de negociação com uma perda acima de 10%.

Apesar da recepção negativa no mercado, o CEO da VisionSys Heng Wang classificou o projeto como uma "oportunidade geracional única para integrar ativos digitais ao nosso DNA corporativo". Ele também disse que a empresa pretende combinar o mundo cripto com o de IA.

"Isso posiciona a VisionSys como pioneira na gestão de tesouraria em blockchain orientada por inteligência artificial", afirmou. Entretanto, Wang não deu detalhes sobre uma possível integração das duas tecnologias nos negócios da empresa.

Um porta-voz da empresa disse ainda que "a velocidade, escalabilidade e eficiência de custos da Solana fizeram dela a escolha natural para nossa tesouraria, alinhando-se perfeitamente com nossa estratégia de crescimento de longo prazo".

A empresa pretende arrecadar US$ 500 milhões nos próximos seis meses para realizar os primeiros investimentos na Solana. A VisionSys ressaltou ainda que a reserva da criptomoeda busca aumentar a liquidez da empresa, reforçar seu balanço e oferecer mais valor de longo prazo aos acionistas.

Se a VisionSys concretizar o anúncio, a empresa entraria na lista das cinco maiores detentoras corporativas da Solana, com potencial para liderar o segmento. Atualmente, a Forward Industries conta com a maior reserva corporativa do ativo, avaliada em US$ 1,5 bilhão.

