Alibaba planeja reformular app de IA para ser mais parecido com o ChatGPT

A Alibaba está se preparando para uma grande reformulação de seu principal aplicativo móvel de inteligência artificial nos próximos meses, com o objetivo de torná-lo mais parecido com líderes do setor, como o ChatGPT, da OpenAI. Para isso, a gigante chinesa planeja não só atualizar seus aplicativos “Tongyi” para iOS e Android, mas também renomeá-los para "Qwen", inspirado em seu modelo de IA mais conhecido.

Segundo fontes da Bloomberg, o foco da mudança é transformar o Qwen em um assistente de IA totalmente funcional, que poderá oferecer uma gama de recursos, incluindo funções agentes para auxiliar em compras nas plataformas de e-commerce da companhia, como o Taobao.

Com a reformulação dos apps, que permanecerão gratuitos, a ideia é usar a força tradicional da Alibaba no comércio eletrônico para atrair usuários e, eventualmente, gerar receita por meio de serviços pagos. A atualização começará com versões mais simples do app, mas a companhia planeja expandir suas funcionalidades com o tempo, incluindo uma versão internacional, de acordo com a Bloomberg.

O projeto já conta com mais de 100 desenvolvedores dedicados, refletindo o esforço da Alibaba em investir no setor de IA. Esse movimento faz parte de uma estratégia maior da empresa para se recuperar do atraso em relação a concorrentes chineses como ByteDance e Tencent, que já possuem modelos de IA mais populares, como o Doubao e o Yuanbao, respectivamente.

Embora o Qwen ainda não tenha a mesma popularidade entre os consumidores, a empresa espera que a integração com compras online atraia um número crescente de pessoas.

Geração de receita com consumidores

A mudança de estratégia é um dos maiores esforços da Alibaba para gerar receita diretamente de seus serviços ao consumidor, algo que, até agora, não havia sido uma prioridade. Em geral, empresas chinesas têm apostado no setor corporativo para monetizar a IA, enquanto enfrentam resistência do público para pagar por recursos online.

Recentemente, a Alibaba vem demonstrando crescimento significativo na área de IA, com um aumento de três dígitos em produtos relacionados ao setor no último trimestre, além de resultados positivos em sua divisão de computação em nuvem. A empresa investe não só em modelos, mas também em infraestrutura, como chips, para sustentar a tecnologia.