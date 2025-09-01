Alibaba avança com novo chip de IA local e mais versátil, mas desafio à Nvidia ainda está longe

Enquanto a Nvidia enfrenta incertezas no mercado chinês devido a restrições impostas pelos EUA, fazendo do país um elefante na sala desde o começo do ano, empresas locais como Alibaba, Huawei, Cambricon e MetaX estão avançando em sua busca pela soberania tecnológica na área de inteligência artificial.

Segundo o Wall Street Journal, a Alibaba, uma gigante de nuvem e e-commerce, desenvolveu um novo chip para IA mais versátil do que suas versões anteriores, com foco em tarefas de inferência — a etapa em que os sistemas aplicam o treinamento para fornecer respostas, como em assistentes de voz ou chatbots.

Além de ter um dos melhores modelos chineses de IA, o Qwen, a Alibaba é historicamente uma das maiores clientes da Nvidia. No entanto, com o bloqueio da venda de chips avançados para a China, empresas locais, com o apoio do governo, estão tentando desenvolver alternativas domésticas.

Além de ser versátil e ter foco em inferência, esse novo chip da Alibaba será fabricado por uma empresa chinesa, ao contrário de modelos anteriores, que eram produzidos pela taiwanesa TSMC.

Desafios para a China

Embora a Alibaba e outras empresas locais, como Huawei, MetaX e Cambricon, a "Nvidia chinesa" que cresceu 4.000% no primeiro semestre deste ano, estejam avançando com sua tecnologia, o acesso restrito à cadeia de suprimentos e a capacidade limitada das fábricas chinesas ainda representam um obstáculo significativo à autossuficiência.

A Huawei, com sua linha de chips Ascend, é uma das líderes no desenvolvimento tecnológico no país. No entanto, sua incompatibilidade com as ferramentas da Nvidia tem dificultado a adoção por outras empresas chinesas, como a Alibaba. Além disso, o fato de serem concorrentes diretas no serviço de nuvem também tem gerado resistência, conforme o Wall Street Journal.

No entanto, apesar dos avanços, como o novo chip da Alibaba, a maior dificuldade continua sendo substituir os produtos da Nvidia no treinamento de modelos, segmento no qual ela segue insuperável, com a potência de seus chips mais avançados ainda sendo indispensável e não substituível por versões locais.

Por isso, mesmo que a China esteja investindo pesadamente na construção de uma cadeia de suprimentos e no desenvolvimento de tecnologias próprias, a competitividade com os EUA na produção de chips para treinamento de IA ainda está distante, m