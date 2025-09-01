Inteligência Artificial

Alibaba avança com novo chip de IA local e mais versátil, mas desafio à Nvidia ainda está longe

Empresas chinesas ainda enfrentam desafios tecnológicos e limitações de suprimentos para competir com os EUA no setor de inteligência artificial, especialmente no treinamento de modelos

Ao contrário de versões anteriores, novo chip da Alibaba será produzido por uma empresa chinesa (Bloomberg / Colaborador/Getty Images)

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10h33.

Enquanto a Nvidia enfrenta incertezas no mercado chinês devido a restrições impostas pelos EUA, fazendo do país um elefante na sala desde o começo do ano, empresas locais como Alibaba, Huawei, Cambricon e MetaX estão avançando em sua busca pela soberania tecnológica na área de inteligência artificial.

Segundo o Wall Street Journal, a Alibaba, uma gigante de nuvem e e-commerce, desenvolveu um novo chip para IA mais versátil do que suas versões anteriores, com foco em tarefas de inferência — a etapa em que os sistemas aplicam o treinamento para fornecer respostas, como em assistentes de voz ou chatbots.

Além de ter um dos melhores modelos chineses de IA, o Qwen, a Alibaba é historicamente uma das maiores clientes da Nvidia. No entanto, com o bloqueio da venda de chips avançados para a China, empresas locais, com o apoio do governo, estão tentando desenvolver alternativas domésticas.

Além de ser versátil e ter foco em inferência, esse novo chip da Alibaba será fabricado por uma empresa chinesa, ao contrário de modelos anteriores, que eram produzidos pela taiwanesa TSMC.

Desafios para a China

Embora a Alibaba e outras empresas locais, como Huawei, MetaX e Cambricon, a "Nvidia chinesa" que cresceu 4.000% no primeiro semestre deste ano, estejam avançando com sua tecnologia, o acesso restrito à cadeia de suprimentos e a capacidade limitada das fábricas chinesas ainda representam um obstáculo significativo à autossuficiência.

A Huawei, com sua linha de chips Ascend, é uma das líderes no desenvolvimento tecnológico no país. No entanto, sua incompatibilidade com as ferramentas da Nvidia tem dificultado a adoção por outras empresas chinesas, como a Alibaba. Além disso, o fato de serem concorrentes diretas no serviço de nuvem também tem gerado resistência, conforme o Wall Street Journal.

No entanto, apesar dos avanços, como o novo chip da Alibaba, a maior dificuldade continua sendo substituir os produtos da Nvidia no treinamento de modelos, segmento no qual ela segue insuperável, com a potência de seus chips mais avançados ainda sendo indispensável e não substituível por versões locais.

Por isso, mesmo que a China esteja investindo pesadamente na construção de uma cadeia de suprimentos e no desenvolvimento de tecnologias próprias, a competitividade com os EUA na produção de chips para treinamento de IA ainda está distante, m

