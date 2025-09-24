Invest

Alibaba sobe mais de 9% com pacote bilionário em IA e acordo com Nvidia

Empresa divulgou planos de expansão global de data centers e novo modelo de linguagem com 1 trilhão de parâmetros

Alibaba: companhia detalha plano bilionário em IA e expansão global de data centers em evento anual (Costfoto/NurPhoto/Getty Images)

Carolina Ingizza
Redatora

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 06h49.

As ações da chinesa Alibaba registraram forte alta nesta quarta-feira, 24, após a companhia anunciar novos investimentos em inteligência artificial e parcerias estratégicas no setor.

Os papéis listados em Hong Kong avançaram quase 10% e atingiram a máxima em quatro anos, enquanto na pré-abertura em Nova York subiam 9,15% por volta das 6h30 (horário de Brasília). No acumulado de 2025, a valorização já supera 100%.

Investimento em IA

De acordo com informações da CNBC, o CEO Eddie Wu afirmou, durante a conferência anual da Alibaba Cloud realizada nesta quarta-feira, 24, que a companhia vai ampliar o investimento em modelos de IA e infraestrutura, somando ao plano de 380 bilhões de yuans (RS$ 282 bilhões) anunciado em fevereiro para os próximos três anos.

“Estamos avançando vigorosamente em uma iniciativa de infraestrutura de IA de 380 bilhões de yuans, com planos de sustentar e aumentar ainda mais o investimento de acordo com nossa visão estratégica em antecipação à era da superinteligência artificial”, disse Wu.

Segundo a Reuters, Wu destacou que “a velocidade de desenvolvimento da indústria de IA" e a "demanda por infraestrutura de IA" superaram as expectativas da empresa.

Lançamentos do Alibaba

A companhia lançou ainda o Qwen3-Max, maior modelo de linguagem já desenvolvido pela Alibaba, com mais de 1 trilhão de parâmetros, e destacou sua força em geração de código e agentes autônomos — sistemas capazes de tomar decisões com menos comandos humanos. Em benchmarks de terceiros, como o Tau2-Bench, o modelo superou rivais como o Claude, da Anthropic, e o DeepSeek.

Outro produto apresentado foi o Qwen3-Omni, sistema multimodal voltado para aplicações em realidade virtual e aumentada.

Wu ressaltou que a Alibaba Cloud está estrategicamente posicionada como “fornecedora full-stack de serviços de IA”, com capacidade própria para treinar e hospedar grandes modelos em seus data centers.

“O investimento acumulado global em IA nos próximos cinco anos vai superar US$ 4 trilhões, o maior da história em poder computacional e pesquisa”, afirmou.

Parceria com Nvidia

A Alibaba também anunciou uma parceria com a Nvidia para desenvolver capacidades físicas de IA, como síntese de dados, treinamento de modelos e simulações.

Além da colaboração, a companhia detalhou um plano de expansão global de infraestrutura, que inclui a abertura dos primeiros data centers no Brasil, França e Holanda, além de novas unidades em México, Japão, Coreia do Sul, Malásia e Dubai em 2026. Atualmente, a Alibaba já opera 91 data centers em 29 regiões.

A Reuters destacou que a conferência anual da Alibaba reforçou a prioridade da companhia em inteligência artificial, em meio à crescente concorrência de rivais locais como Tencent e DeepSeek, que também disputam espaço na corrida por modelos avançados e infraestrutura de IA.

Nesse cenário competitivo, analistas da Omdia avaliaram que a expansão internacional da Alibaba tende a ampliar sua influência entre desenvolvedores e clientes corporativos fora da China, fortalecendo a presença global da companhia.

A estratégia ocorre em um momento de aceleração da unidade de nuvem, cuja receita avançou 26% no último trimestre, segundo a Reuters. Esse desempenho mostra como a empresa vem conseguindo monetizar serviços ligados à inteligência artificial.

