Ações da Alibaba em Hong Kong sobem 19% nesta segunda, 1, com crescimento da nuvem e avanço em IA

As ações da Alibaba listadas em Hong Kong dispararam mais de 19% nesta segunda-feira, 1, impulsionadas pelo desempenho sólido da unidade de computação em nuvem e pelas notícias sobre o desenvolvimento de um novo chip de inteligência artificial.

Esse é o maior nível das ações desde março, refletindo a confiança dos investidores na recuperação da divisão de nuvem e na estratégia da companhia de investir em novas frentes, como o instant commerce, segmento de entregas rápidas altamente competitivo na China.

O rali em Hong Kong acompanha a valorização registrada na sexta-feira, 29, em Nova York, quando as ações da empresa fecharam em alta de quase 13% após a divulgação do balanço do segundo trimestre. No período encerrado em junho, a Alibaba registrou receita de 247,65 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 35 bilhões).

Embora o crescimento de 2% na comparação anual tenha ficado abaixo do esperado pelos analistas, o lucro líquido avançou 78% em relação ao ano passado, superando as projeções do mercado.

No trimestre, o destaque foi a unidade de computação em nuvem da Alibaba, que registrou alta de 26% na receita anual – ritmo superior ao trimestre anterior e que confirma a aceleração da divisão nos últimos meses.

Investimento em IA

A Alibaba também tem investido em infraestrutura de IA, desenvolvimento de modelos próprios e oferta de serviços de IA na nuvem, um movimento estratégico para monetizar a tecnologia, semelhante ao de rivais norte-americanos como Microsoft e Google.

Segundo a companhia, os produtos relacionados à IA apresentaram “crescimento anual de três dígitos pelo oitavo trimestre consecutivo”. Somado ao anúncio do novo chip de IA, local e mais versátil, esses fatores contribuíram para a forte demanda pelas ações nesta segunda-feira.

Enquanto isso, o negócio principal de e-commerce da empresa mostra sinais de recuperação, impulsionado pela expansão no segmento de instant commerce no aplicativo Taobao, que garante entregas em até uma hora. Apesar de o investimento nessa frente ter pressionado os lucros ajustados da unidade, os investidores têm dado à Alibaba margem para investir no crescimento estratégico.