Alibaba Cloud lança data centers de nuvem no Brasil com foco em IA

A Alibaba Cloud lançou nesta quinta-feira, 27, sua primeira região de nuvem no Brasil, com dois novos data centers voltados a empresas, startups, desenvolvedores e instituições públicas. É a primeira operação da empresa chinesa na América do Sul, e reforça sua presença na América Latina depois do lançamento da região do México, em fevereiro de 2025.

Com a nova unidade, a Alibaba Cloud passa a operar 106 zonas de disponibilidade em 31 regiões ao redor do mundo — parte do compromisso de US$ 53 bilhões que o Alibaba Group havia anunciado para investimento em infraestrutura de inteligência artificial (IA).

"O Brasil é uma das economias digitais mais dinâmicas do mundo e um novo mercado central para a expansão da Alibaba Cloud na América Latina", diz Allen Guo, gerente-geral da região da América Latina e vice-presidente de Negócios Internacionais da Alibaba Cloud Intelligence.

Pacote completo de serviços de nuvem, com IA agêntica no radar

A nova região brasileira oferece o portfólio completo de produtos de nuvem da empresa — computação, armazenamento, contêineres, redes, segurança, bancos de dados e serviços cloud-native —, com foco em baixa latência, disponibilidade e conformidade com marcos regulatórios e padrões locais de cibersegurança e governança de dados.

A empresa também planeja trazer ao país um conjunto de serviços de IA agêntica voltados a empresas, cobrindo todo o ciclo de vida de um agente de IA: desenvolvimento, depuração, implantação e segurança.

Entre eles estão o ACS Agent Sandbox, para rodar agentes em ambientes isolados e seguros; o DAS Agent, para manutenção inteligente de bancos de dados; o Meta Agent, para organizar dados corporativos; e o DataWorks Data Agent, que promete automatizar pipelines de dados por linguagem natural, reduzindo processos de dias para minutos. A lista inclui ainda ferramentas de segurança específicas para esse tipo de operação, como o Agent Security Center e o AI Security Guardrails 2.0.

Parcerias locais para acelerar adoção

Para construir um ecossistema local, a Alibaba Cloud fechou parcerias com duas empresas brasileiras de tecnologia. A Insi, uma das maiores provedoras de soluções de tecnologia do país, vai usar o portfólio de nuvem e IA da Alibaba para atender grandes e médias empresas.

"Agora que contamos com uma região operando localmente, podemos atender esses clientes com o desempenho, a segurança e a residência de dados de que necessitam", afirma Roberto Certo, Chief Revenue Officer da Insi.

Já a 4Linux, especializada em software de código aberto e serviços de TI, vai combinar os modelos abertos da família Qwen, da própria Alibaba, com sua experiência local em implantação e treinamento para levar IA generativa a empresas brasileiras.

"O lançamento da região brasileira oferece aos nossos clientes uma base confiável para construir e escalar soluções de IA com confiança", diz Marcelo Marques, cofundador da 4Linux.

Modelos abertos como carro-chefe global

O lançamento no Brasil acontece em meio a uma sequência de avanços da Alibaba em IA de código aberto.

A empresa lançou recentemente o Qwen3.8-Flash, modelo multimodal com 125 bilhões de parâmetros no total e 6 bilhões ativados por token, apresentado como prévia da arquitetura que deve sustentar a futura série Qwen4. Antes dele, veio o Qwen3.8-27B, modelo denso capaz de rodar em hardware de consumo com desempenho equivalente ao de um modelo dez vezes maior — que se tornou um dos três mais curtidos no Hugging Face em até dez dias após o lançamento.

A Alibaba também disponibilizou, pela primeira vez em formato aberto, os pesos do Qwen3.8-2.4T-A95B, seu modelo mais poderoso até hoje: 2,4 trilhões de parâmetros totais, 95 bilhões de parâmetros ativos e janela de contexto de até 1 milhão de tokens, hoje na terceira posição global do CodeArena, ranking da plataforma Arena AI.

O Brasil se soma a uma lista recente de novas regiões da Alibaba Cloud, que também incluiu lançamentos no México, na França, no Japão, na Coreia do Sul e na Malásia — movimento que reforça a estratégia da empresa chinesa de ampliar sua presença global em nuvem e IA, disputando espaço com rivais americanas como AWS, Google Cloud e Microsoft Azure em mercados emergentes ao redor do mundo.