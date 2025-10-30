Ações da Microsoft caem com previsão de aumento de gastos em 2026

A Microsoft reportou resultados acima do esperado no primeiro trimestre fiscal de 2025, impulsionada principalmente pelo crescimento de 40% na receita da Azure, sua divisão de nuvem. A receita total do período chegou a US$ 77,67 bilhões (alta anual de 18%), superando a estimativa de US$ 75,33 bilhões.

No trimestre, o lucro líquido da empresa atingiu US$ 27,7 bilhões, acima dos US$ 24,67 bilhões do mesmo período de 2024, com lucro por ação de US$ 3,72 — também superior às projeções do mercado (US$ 3,67). A divisão de Intelligent Cloud, que inclui a Azure, somou US$ 30,9 bilhões, com crescimento de 28%.

A área de produtividade e negócios, que inclui o Office e o LinkedIn, teve receita de US$ 33 bilhões. Já a divisão de computação pessoal, com Windows, publicidade, dispositivos e games, cresceu 4%, para US$ 13,8 bilhões.

Apesar dos bons números, as ações da Microsoft caíram quase 4% no pós-mercado, após a diretora financeira, Amy Hood, afirmar que os gastos com capital (capex) devem crescer ainda mais em 2026. No primeiro trimestre, o capex foi de US$ 34,9 bilhões, já acima da previsão anterior de US$ 30 bilhões.

Anteriormente, Hood havia indicado uma desaceleração no crescimento dos gastos, mas a alta demanda por infraestrutura para inteligência artificial continua impulsionando os investimentos da Microsoft. Para o segundo trimestre fiscal, a empresa projeta receita entre US$ 79,5 bilhões e US$ 80,6 bilhões. A expectativa é que a Azure cresça 37% em receita, em linha com estimativas.

Os resultados foram divulgados no mesmo dia em que uma falha afetou serviços como Azure e Microsoft 365, com instabilidades relatadas por usuários em diversos sites e jogos.

Parceria com a OpenAI

Somente neste ano, as ações da Microsoft cresceram 28%, muito desse avanço atribuído à parceria com a OpenAI. Por conta do investimento na criadora do ChatGPT, a empresa contabilizou um impacto negativo de US$ 3,1 bilhões no lucro do trimestre.

No entanto, com a conclusão da reestruturação da startup, anunciada nesta terça-feira, 28, a participação da Microsoft na OpenAI foi formalizada em 27%, com valor estimado de US$ 135 bilhões.