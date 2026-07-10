3 novos modelos de IA de ponta chegam em 48 horas; tudo que você precisa saber

Três modelos de IA de ponta chegaram ao mercado em menos de 48 horas nesta semana, ampliando a pressão por preços mais baixos na inteligência artificial empresarial. O Grok 4.5, da SpaceXAI, foi lançado em 8 de julho; o GPT-5.6, da OpenAI, ficou disponível ao público em 9 de julho; e o Muse Spark 1.1, da Meta, estreou no mesmo dia.

A sequência de lançamentos cria um dos momentos mais competitivos da curta história do setor. As empresas passaram a disputar não apenas desempenho em benchmarks, testes padronizados usados para comparar modelos, mas também custo por token, unidade usada para medir a entrada e a saída de texto em sistemas de IA.

A SpaceXAI, descrita no material divulgado como subsidiária de IA da SpaceX, precificou o Grok 4.5 em US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 6 por milhão de tokens de saída. Elon Musk afirmou no X que o modelo seria “da classe Opus”, mas mais rápido, mais eficiente no uso de tokens e mais barato.

O modelo foi desenvolvido em parceria com a Cursor, startup de programação com IA adquirida pela SpaceX, e mira fluxos de trabalho de codificação, análise jurídica e cibersegurança. Segundo a empresa, o Grok 4.5 supera o Opus 4.8, da Anthropic, em métricas relevantes e opera a aproximadamente metade do custo, embora a própria SpaceXAI reconheça que ele não lidera todas as tarefas diante dos modelos mais recentes da OpenAI e da Anthropic.

OpenAI amplia linha e Meta testa API paga

A OpenAI lançou o GPT-5.6 em três versões: Sol, Terra e Luna. A Sol custa US$ 5 por milhão de tokens de entrada e US$ 30 por milhão de tokens de saída; a Terra, US$ 2,50 e US$ 15; e a Luna, US$ 1 e US$ 6. A Luna cria uma nova faixa de baixo custo dentro de uma família de modelos de ponta, enquanto a Terra mantém o mesmo preço do antigo GPT-5.4.

O lançamento amplo ocorreu após uma prévia limitada iniciada em 26 de junho e um breve atraso ligado a solicitações do governo dos Estados Unidos sobre segurança nacional, segundo a Reuters. A agência informou que a OpenAI recebeu autorização para prosseguir em 8 de julho.

A Meta também entrou no mercado de API paga, interface que permite a empresas integrar modelos de IA a seus próprios produtos, com o Muse Spark 1.1. O sistema custa US$ 1,25 por milhão de tokens de entrada e US$ 4,25 por milhão de tokens de saída, valor inferior ao de grande parte das ofertas principais dos concorrentes. Mark Zuckerberg descreveu a estratégia como a entrega de modelos agênticos e multimodais a custo reduzido.

A movimentação reforça uma guerra de preços que já vinha sendo indicada por relatos do Wall Street Journal em junho, quando a OpenAI teria avaliado cortes mais agressivos diante de possíveis respostas da Anthropic. O resultado, até aqui, é uma compressão mais ampla do mercado: sistemas vendidos como avançados passam a chegar a empresas por valores que, um ano antes, seriam incomuns para modelos de ponta.