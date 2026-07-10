Grok, assistente de inteligência artificial.
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 10 de julho de 2026 às 10h41.
Última atualização em 10 de julho de 2026 às 10h42.
Três modelos de IA de ponta chegaram ao mercado em menos de 48 horas nesta semana, ampliando a pressão por preços mais baixos na inteligência artificial empresarial. O Grok 4.5, da SpaceXAI, foi lançado em 8 de julho; o GPT-5.6, da OpenAI, ficou disponível ao público em 9 de julho; e o Muse Spark 1.1, da Meta, estreou no mesmo dia.
A sequência de lançamentos cria um dos momentos mais competitivos da curta história do setor. As empresas passaram a disputar não apenas desempenho em benchmarks, testes padronizados usados para comparar modelos, mas também custo por token, unidade usada para medir a entrada e a saída de texto em sistemas de IA.
A SpaceXAI, descrita no material divulgado como subsidiária de IA da SpaceX, precificou o Grok 4.5 em US$ 2 por milhão de tokens de entrada e US$ 6 por milhão de tokens de saída. Elon Musk afirmou no X que o modelo seria “da classe Opus”, mas mais rápido, mais eficiente no uso de tokens e mais barato.
O modelo foi desenvolvido em parceria com a Cursor, startup de programação com IA adquirida pela SpaceX, e mira fluxos de trabalho de codificação, análise jurídica e cibersegurança. Segundo a empresa, o Grok 4.5 supera o Opus 4.8, da Anthropic, em métricas relevantes e opera a aproximadamente metade do custo, embora a própria SpaceXAI reconheça que ele não lidera todas as tarefas diante dos modelos mais recentes da OpenAI e da Anthropic.
A OpenAI lançou o GPT-5.6 em três versões: Sol, Terra e Luna. A Sol custa US$ 5 por milhão de tokens de entrada e US$ 30 por milhão de tokens de saída; a Terra, US$ 2,50 e US$ 15; e a Luna, US$ 1 e US$ 6. A Luna cria uma nova faixa de baixo custo dentro de uma família de modelos de ponta, enquanto a Terra mantém o mesmo preço do antigo GPT-5.4.
O lançamento amplo ocorreu após uma prévia limitada iniciada em 26 de junho e um breve atraso ligado a solicitações do governo dos Estados Unidos sobre segurança nacional, segundo a Reuters. A agência informou que a OpenAI recebeu autorização para prosseguir em 8 de julho.
A Meta também entrou no mercado de API paga, interface que permite a empresas integrar modelos de IA a seus próprios produtos, com o Muse Spark 1.1. O sistema custa US$ 1,25 por milhão de tokens de entrada e US$ 4,25 por milhão de tokens de saída, valor inferior ao de grande parte das ofertas principais dos concorrentes. Mark Zuckerberg descreveu a estratégia como a entrega de modelos agênticos e multimodais a custo reduzido.
A movimentação reforça uma guerra de preços que já vinha sendo indicada por relatos do Wall Street Journal em junho, quando a OpenAI teria avaliado cortes mais agressivos diante de possíveis respostas da Anthropic. O resultado, até aqui, é uma compressão mais ampla do mercado: sistemas vendidos como avançados passam a chegar a empresas por valores que, um ano antes, seriam incomuns para modelos de ponta.