Novo rival do Mounjaro? Caneta da Novo Nordisk, CagriSema, registra perda de peso de até 21%

A Novo Nordisk divulgou nesta segunda-feira, 21, novos resultados de estudos clínicos do CagriSema, medicamento experimental para perda de peso que combina dois princípios ativos em uma aplicação semanal.

Em um dos testes, o tratamento registrou redução média estimada de peso de 12,4%, ante 9,1% entre pacientes que receberam Mounjaro, segundo informações da agência Reuters.

A comparação ocorreu em um estudo clínico de estágio avançado com pacientes com diabetes. Os participantes que receberam CagriSema utilizaram uma dose de 1 mg, enquanto o grupo tratado com Mounjaro recebeu uma dose de 5 mg.

Outro estudo de estágio avançado avaliou o CagriSema em adultos com obesidade. Nesse teste, a dose de 1 mg resultou em uma redução de peso de 21% na comparação com o placebo.

O medicamento experimental reúne cagrilintida, substância que imita a ação da amilina, hormônio produzido pelo pâncreas, e semaglutida, princípio ativo usado no Ozempic e no Wegovy. A administração ocorre por meio de uma injeção semanal.

A Novo Nordisk, farmacêutica dinamarquesa responsável por Ozempic e Wegovy, desenvolve o CagriSema como parte de seu portfólio de tratamentos para controle de peso.

FDA deve decidir sobre CagriSema ainda neste ano

O FDA, órgão responsável pela regulação de medicamentos nos Estados Unidos, deve decidir ainda neste ano sobre o pedido de aprovação do CagriSema para controle de peso.

A previsão da Novo Nordisk é colocar o medicamento no mercado no início de 2027, caso obtenha a autorização regulatória.