Ações da SoftBank disparam após lançamento do GPT-5.6 da OpenAI

As ações da SoftBank subiram mais de 11% nesta sexta-feira, após o lançamento público da família de modelos GPT-5.6 da OpenAI, anunciado no dia anterior. Os papéis chegaram brevemente a ¥6.400 e fizeram do conglomerado japonês a maior contribuição individual para a alta do Nikkei 225, principal índice da Bolsa de Tóquio.

O movimento ocorreu em uma sessão de forte recuperação nos mercados asiáticos. O Nikkei avançou mais de 1.400 pontos durante a manhã e chegou, em determinado momento, a 69.184 pontos, acompanhando o otimismo visto nos Estados Unidos com empresas de semicondutores.

A OpenAI lançou o GPT-5.6 na quinta-feira, 9 de julho, depois de semanas de atraso atribuídas a pedidos do governo dos Estados Unidos para avaliações de segurança de modelos avançados. A nova família inclui três versões: Sol, o modelo principal; Terra, uma opção intermediária; e Luna, uma alternativa de menor custo. Sam Altman, CEO da OpenAI, afirmou que os modelos são “ordens de magnitude mais eficientes” do que as versões anteriores.

Mercado vê novo impulso para chips de IA

A empresa disse que o Sol é 54% mais eficiente no uso de tokens, unidades usadas por modelos de linguagem para processar texto, em tarefas de codificação. A OpenAI também classificou o GPT-5.6 como seu “modelo de cibersegurança mais avançado até hoje”. Antes da liberação mais ampla, o acesso havia sido restrito a um pequeno grupo de parceiros considerados confiáveis, com participação comunicada ao governo americano.

O entusiasmo se espalhou para ações de semicondutores na Ásia. Na Coreia do Sul, SK Hynix e Samsung Electronics ampliaram ganhos depois de uma sessão positiva na quarta-feira, quando a SK Hynix avançou quase 9% e a Samsung subiu cerca de 4%, em linha com a alta do Philadelphia Semiconductor Index, índice americano de empresas de chips.

A Kioxia Holdings, fabricante japonesa de memória, também avançou. As ações da companhia acumulam alta de cerca de 600% em 2026, em meio à demanda por memória usada em aplicações de inteligência artificial. A empresa começou recentemente a enviar amostras de uma nova geração de memória produzida em sua unidade no norte do Japão, enquanto a procura de data centers, centros de processamento de dados, continua acima da oferta.

Aposta da SoftBank em OpenAI ganha peso

A reação das ações reforça a leitura de que o mercado passou a atribuir valor crescente aos vínculos da SoftBank com a OpenAI. O grupo sediado em Tóquio vem negociando um empréstimo de US$ 10 bilhões garantido por sua participação na desenvolvedora do ChatGPT e lançou recentemente um serviço de cibersegurança baseado na tecnologia da OpenAI para grandes empresas japonesas.

A SoftBank também ultrapassou a Toyota Motor e se tornou, no início deste ano, a empresa mais valiosa do Japão, em movimento impulsionado por seus investimentos em inteligência artificial. A alta desta sexta-feira mostra como novidades ligadas à OpenAI continuam tendo efeito direto sobre companhias expostas à infraestrutura, aos chips e aos serviços corporativos de IA.