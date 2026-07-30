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ElevenLabs: o que é a IA que transforma texto em voz e como usar no trabalho

Da narração de conteúdos ao atendimento ao cliente, veja como a inteligência artificial de voz já está no ambiente de trabalho

ElevenLabs: o que é a IA que transforma texto em voz e como usar no trabalho (ElevenLabs/Divulgação)

ElevenLabs: o que é a IA que transforma texto em voz e como usar no trabalho (ElevenLabs/Divulgação)

Bianca Bezerra Pinto
Bianca Bezerra Pinto

Jornalista

Publicado em 30 de julho de 2026 às 17h42.

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A inteligência artificial de voz deixou de ser uma novidade restrita a estúdios de tecnologia e passou a integrar a rotina de profissionais de diferentes áreas. Entre as ferramentas que lideram esse movimento está a ElevenLabs, plataforma que transforma texto em fala com um realismo próximo da voz humana.

Fundada em 2022 pelos pesquisadores Piotr Dabkowski e Mati Staniszewski, a empresa se tornou referência global em síntese de voz. Hoje seus recursos vão além da narração automática e incluem clonagem de voz, dublagem e agentes conversacionais, já usados por companhias como Washington Post, HarperCollins e Klarna.

Para quem busca se atualizar sobre aplicações práticas de IA no trabalho, entender como a ferramenta funciona é um bom ponto de partida. 

O Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME, por R$ 37, aprofunda esse tipo de conhecimento com foco em uso profissional.

O que é a ElevenLabs

A ElevenLabs é uma plataforma de tecnologia especializada em texto para fala (text-to-speech), tecnologia que converte conteúdo escrito em áudio narrado. A diferença em relação a sistemas tradicionais está na naturalidade: a ferramenta reproduz pausas, entonação e variações emocionais que se aproximam da fala humana.

A empresa também oferece geração de voz em dezenas de idiomas, incluindo o português, o que ampliou seu uso entre criadores de conteúdo, editoras e empresas que precisam produzir áudio em escala.

Como funciona a tecnologia

Clonagem de voz

Um dos recursos mais conhecidos é a possibilidade de criar uma réplica digital de uma voz a partir de uma amostra curta de áudio. O recurso é usado, por exemplo, para manter a identidade sonora de um apresentador em diferentes vídeos sem a necessidade de gravações repetidas.

Dublagem automática

A plataforma também traduz e adapta conteúdos de áudio e vídeo para outros idiomas, preservando o tom e a emoção da fala original. Isso reduz o tempo e o custo de localizar materiais para públicos internacionais.

Agentes de voz para atendimento

Empresas como Klarna e Revolut passaram a usar agentes conversacionais de voz da ElevenLabs em centrais de atendimento, com o objetivo de responder dúvidas de clientes de forma automatizada em múltiplos idiomas.

Para que serve no ambiente de trabalho

No dia a dia corporativo, a ferramenta tem sido aplicada em tarefas que antes exigiam estúdio, locutor e edição de áudio especializada.

Exemplos práticos de uso

  • Produção de podcasts e treinamentos internos sem necessidade de gravação em estúdio
  • Criação de narrações para vídeos institucionais e apresentações
  • Localização de materiais de marketing para diferentes países
  • Testes de atendimento automatizado por voz em centrais de suporte
Para profissionais de comunicação, marketing e recursos humanos, esse tipo de recurso reduz etapas operacionais e permite mais tempo dedicado ao planejamento estratégico. 

O Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME aborda justamente como incorporar ferramentas como essa à rotina profissional, por R$ 37.

Pontos de atenção antes de adotar a ferramenta

O uso de clonagem de voz levanta questões sobre consentimento e autenticidade, especialmente quando a tecnologia reproduz a voz de terceiros. Especialistas recomendam verificar as políticas de uso da plataforma e obter autorização formal antes de clonar qualquer voz.

Também é importante avaliar o plano contratado, já que a ElevenLabs opera em modelo freemium, com limites de uso na versão gratuita e recursos ampliados nos planos pagos.

Como aplicar isso na prática

Antes de adotar a ferramenta, vale mapear quais tarefas da rotina de trabalho realmente se beneficiariam de áudio automatizado, como treinamentos, narrações ou atendimento inicial ao cliente. Testar a versão gratuita é um bom primeiro passo para avaliar a qualidade das vozes em português antes de qualquer investimento maior.

Compreender esse tipo de tecnologia faz parte de um movimento mais amplo de adaptação profissional à inteligência artificial. 

Para aprofundar esse conhecimento, o Pré-MBA em Inteligência Artificial da Saint Paul e EXAME, por R$ 37, oferece formação estruturada sobre como aplicar IA em diferentes áreas de atuação.

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