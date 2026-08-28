Como usar o Cursor para criar projetos, corrigir erros e automatizar tarefas com IA (Imagem gerada por IA/Exame)
Jornalista
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 17h19.
O Cursor é um editor de código que incorpora recursos de inteligência artificial para ajudar profissionais a escrever, modificar e entender programas. A ferramenta combina um editor semelhante aos usados por desenvolvedores com recursos de IA capazes de atuar sobre arquivos e projetos.
Diferentemente de um chatbot convencional, o Cursor consegue analisar o contexto de um projeto e, em determinados modos, editar vários arquivos, executar comandos no terminal e verificar os resultados.
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O primeiro passo é instalar o Cursor e abrir uma pasta que contenha o projeto. A documentação oficial recomenda começar com uma tarefa pequena para entender como o sistema funciona.
Depois, o usuário pode abrir o Agent, recurso de IA que permite fazer solicitações em linguagem natural. No Windows e Linux, o atalho padrão é Ctrl + I. No Mac, é Cmd + I.
Um profissional pode, por exemplo, escrever:
"Explique a estrutura deste projeto e indique quais arquivos controlam a página inicial."
O Cursor analisa os arquivos relevantes e apresenta uma explicação sobre a estrutura do código.
Uma das aplicações do Cursor é auxiliar quem precisa trabalhar com um código que não conhece.
É possível pedir que a ferramenta identifique os principais arquivos, explique a função de cada módulo ou encontre onde determinada funcionalidade está implementada.
Isso pode ser útil para profissionais que precisam entender sistemas existentes antes de fazer alterações.
Depois de compreender o projeto, o usuário pode solicitar mudanças diretamente ao Agent.
Por exemplo:
"Adicione um botão de cadastro na página inicial e conecte-o ao formulário existente."
O Agent pode localizar os arquivos relacionados, alterar o código e apresentar as modificações para revisão. A recomendação é verificar o diff, ou seja, a comparação entre a versão anterior e a nova versão, antes de aceitar as alterações.
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Outra possibilidade é usar a inteligência artificial para investigar problemas no código.
O Agent consegue analisar arquivos, executar comandos e rodar testes ou outras verificações disponíveis no projeto. A partir dos resultados, pode tentar identificar a causa de um erro e propor ou realizar uma correção.
Um comando possível seria:
"Identifique por que este teste está falhando, corrija o problema e execute o teste novamente."
O processo não elimina a necessidade de revisão. Alterações feitas por IA podem introduzir novos erros ou modificar partes do sistema que não deveriam ser alteradas.
Para tarefas maiores, o Cursor oferece o Plan Mode. Nesse modo, a ferramenta primeiro pesquisa o projeto e cria um plano de implementação antes de modificar o código.
O recurso é indicado para mudanças que envolvem vários arquivos, requisitos pouco definidos ou decisões de arquitetura. O usuário pode revisar o plano e só depois autorizar a execução.
Há também o Tab, recurso de autocompletar que sugere código conforme o profissional digita. As sugestões consideram o código ao redor, alterações recentes e alguns sinais do projeto, como erros identificados pelo linter.
A qualidade da resposta depende, entre outros fatores, do contexto fornecido ao agente. A própria documentação recomenda instruções claras e objetivos bem definidos.
Na prática, um bom comando pode especificar:
Em vez de escrever "melhore este código", por exemplo, é mais preciso pedir: "reduza a repetição nesta função, preserve o comportamento atual e execute os testes existentes depois da alteração".
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O Cursor automatiza parte do trabalho de programação, mas o profissional continua responsável por definir o objetivo, fornecer contexto e revisar o resultado.
A ferramenta pode escrever código, executar comandos e fazer alterações em arquivos, mas isso não significa que as decisões produzidas estejam necessariamente corretas para o negócio ou para o sistema.
Por isso, seu uso exige uma combinação de conhecimento técnico, capacidade de formular instruções e revisão das alterações realizadas pela inteligência artificial.
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