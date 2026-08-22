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Runway: desbloqueie todo potencial da ferramenta na criação de vídeos profissionais

Plataforma reúne geração de vídeo, edição, animação de personagens e diferentes recursos de controle para transformar ideias em cenas prontas para produção

Runway reúne ferramentas de geração, edição e animação para diferentes etapas da produção de vídeos profissionais (CARME PARRAMON/Getty Images)

Runway reúne ferramentas de geração, edição e animação para diferentes etapas da produção de vídeos profissionais (CARME PARRAMON/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de agosto de 2026 às 07h04.

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Produzir um vídeo profissional costuma envolver uma sequência de etapas: roteiro, gravação, edição, efeitos e ajustes de imagem. O Runway concentra parte desse processo em uma única plataforma e permite combinar geração e edição com inteligência artificial.

Entre os recursos disponíveis estão o Gen-4.5, para criar vídeos a partir de texto ou imagens, o Aleph 2.0, voltado à edição de vídeos existentes, e o Act-Two, que transforma uma gravação de performance em movimentos para personagens digitais.

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Comece pela cena que deseja criar

O Gen-4.5 permite gerar vídeos a partir de uma descrição em texto ou de uma imagem de referência. No primeiro caso, o prompt deve explicar os elementos visuais e os movimentos desejados.

Quando uma imagem é usada como ponto de partida, a orientação pode se concentrar principalmente na ação e no movimento da cena.

Um prompt mais eficiente evita pedidos vagos, portanto, vale especificar a ação e a linguagem visual:

"Mulher caminha lentamente por uma rua movimentada de São Paulo ao anoitecer, câmera acompanha o movimento lateralmente, luzes dos carros criam reflexos no asfalto molhado."

A própria Runway recomenda prompts claros e diretos e orienta que, em vídeos gerados a partir de imagens, o texto seja usado principalmente para descrever o movimento.

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Transforme uma gravação em personagem

Quem trabalha com publicidade, redes sociais ou conteúdo audiovisual pode usar o Act-Two para criar personagens animados a partir de uma performance real. Basta fornecer um vídeo de alguém realizando os movimentos e uma imagem ou vídeo do personagem que receberá essa atuação.

A ferramenta transfere movimentos, fala e expressões para o personagem. Quando uma imagem é utilizada como referência, também é possível controlar gestos e movimentos corporais por meio da gravação.

Isso permite gravar uma pessoa fazendo uma apresentação e transferir a performance para um personagem digital, por exemplo. O recurso também pode ser utilizado em animações e peças publicitárias.

Edite um vídeo que já existe

A criação não precisa começar do zero. O Edit Studio, baseado no Aleph 2.0, permite modificar vídeos já gravados a partir de instruções e ajustes de edição.

Entre as possibilidades estão alterações de elementos da cena e mudanças visuais, com a possibilidade de trabalhar apenas em determinados trechos da gravação.

O usuário também pode continuar uma edição a partir de diferentes versões do mesmo material, comparando resultados e fazendo novas alterações. Isso é útil para testar uma ideia antes de refazer uma gravação inteira.

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Pense em cenas, não em um vídeo inteiro

Um dos cuidados mais importantes é dividir produções complexas em partes. Os modelos de geração trabalham melhor quando cada solicitação descreve uma cena específica, em vez de tentar concentrar várias mudanças de cenário, movimentos e acontecimentos em poucos segundos.

O Gen-4.5, por exemplo, gera vídeos de dois a dez segundos. Para uma produção mais longa, o caminho pode ser criar diferentes planos e depois organizá-los na edição. A plataforma também oferece ferramentas para continuar trabalhando sobre as gerações e combinar diferentes etapas do processo.

O que torna o Runway útil para profissionais

A vantagem está na possibilidade de experimentar rapidamente. Uma agência pode testar conceitos para uma campanha antes da gravação; um criador pode produzir uma sequência visual para complementar uma narração; e uma equipe de audiovisual pode explorar diferentes versões de uma cena sem precisar refazer todo o material.

O Runway também permite exportar determinados projetos em formatos como MP4, ProRes e sequência de PNG, o que facilita a continuidade do trabalho em ferramentas profissionais de edição e pós-produção.

Para aproveitar melhor a plataforma, portanto, vale pensar no Runway como parte do fluxo de produção: definir a cena, escolher o recurso adequado, gerar uma primeira versão, avaliar o resultado e iterar. A qualidade final depende tanto da tecnologia quanto da direção dada a cada etapa.

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