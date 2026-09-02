O líder "AI-Augmented": como executivos estão multiplicando sua capacidade de tomada de decisão

Executivos lidam diariamente com relatórios, reuniões, indicadores, projeções e informações vindas de diferentes áreas. Nesse cenário, a inteligência artificial começa a ser usada não apenas para automatizar tarefas, mas também para ampliar a capacidade de análise de quem toma decisões.

O conceito de AI-Augmented Leader, ou líder aumentado por IA, descreve esse profissional. A ideia não é transferir a responsabilidade para uma ferramenta, mas utilizar sistemas de IA como apoio para processar informações, comparar alternativas e questionar hipóteses.

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Como a IA amplia a capacidade de um executivo

Uma das principais aplicações está na transformação de dados dispersos em informações que podem ser usadas na tomada de decisão.

Um executivo pode, por exemplo, fornecer à IA relatórios financeiros, indicadores comerciais e dados de mercado e pedir que a ferramenta identifique tendências, inconsistências ou pontos que merecem investigação.

A tecnologia também pode ajudar a simular cenários. Em vez de analisar apenas uma projeção, o líder pode solicitar comparações entre diferentes possibilidades e avaliar quais variáveis teriam maior impacto sobre o resultado.

Isso muda o papel da ferramenta. Em vez de simplesmente responder perguntas, ela passa a funcionar como uma espécie de parceira de análise, enquanto a decisão continua sob responsabilidade humana.

O que diferencia o líder AI-Augmented

A adoção da tecnologia, por si só, não transforma um executivo em um líder aumentado por IA. O diferencial está na forma como a ferramenta é incorporada ao processo de decisão.

Entre as possibilidades estão:

pedir à IA que questione premissas antes de uma decisão;

comparar diferentes cenários para um investimento;

resumir documentos extensos e destacar pontos críticos;

identificar riscos ou informações contraditórias;

transformar dados em perguntas para reuniões estratégicas;

testar argumentos antes de apresentá-los ao conselho.

O objetivo é aumentar a capacidade cognitiva operacional do profissional, permitindo que ele dedique mais atenção ao julgamento, à estratégia e às consequências das escolhas.

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Um relatório da Microsoft publicado em 2026 analisou mais de 100 mil conversas no Microsoft 365 Copilot e identificou que 49% das interações classificadas estavam relacionadas a atividades cognitivas, como análise, resolução de problemas, avaliação e pensamento criativo.

A decisão continua sendo humana

O uso de IA na liderança também aumenta a necessidade de verificar informações. Modelos generativos podem apresentar respostas incorretas, interpretar dados de maneira inadequada ou produzir conclusões aparentemente convincentes sem base suficiente.

Por isso, o líder precisa estabelecer pontos de verificação. Dados relevantes devem ser conferidos, premissas precisam ser questionadas e decisões de maior impacto não devem depender exclusivamente da saída de um modelo.

A própria Microsoft aponta que a evolução para equipes formadas por pessoas e agentes de IA exige definir quais atividades devem permanecer sob responsabilidade humana.

O executivo também precisa aprender a trabalhar com agentes

A mudança tende a se ampliar com os chamados agentes de IA, sistemas capazes de executar sequências de tarefas com menor intervenção humana.

O Work Trend Index 2025, da Microsoft, mostrou que 81% dos líderes esperavam que agentes fossem integrados de maneira moderada ou ampla às estratégias de IA de suas empresas nos 12 a 18 meses seguintes.

Já uma pesquisa da BCG publicada em janeiro de 2026 mostrou que 72% dos CEOs entrevistados disseram ser os principais tomadores de decisão sobre IA em suas empresas.

Nesse contexto, a competência não está apenas em saber utilizar uma ferramenta. O profissional precisa entender onde aplicar IA, como avaliar suas respostas e como incorporá-la a processos de trabalho sem eliminar os mecanismos de controle.

O líder AI-Augmented, portanto, não é aquele que deixa a IA decidir por ele. É o profissional que consegue combinar velocidade de processamento e amplitude de análise das ferramentas com experiência, contexto, responsabilidade e julgamento humano.

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