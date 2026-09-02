Anthropic mira empresas com novos modelos do Claude mais baratos e controlados

A Anthropic lançou nesta terça-feira, 1º, versões atualizadas de seus modelos mais avançados de inteligência artificial (IA), reduzindo custos para alguns usuários, ajustando intervenções de segurança e introduzindo novas salvaguardas de privacidade voltadas a clientes corporativos.

O Claude Fable 5.1 já está disponível ao público em geral, enquanto o Claude Mythos 5.1 — versão com menos restrições de segurança — segue limitado a parceiros previamente autorizados que atuam em áreas como cibersegurança e ciências da vida.

Segundo a Anthropic, o Fable 5.1 melhora o desempenho em programação e trabalho de conhecimento em múltiplas etapas em relação à versão lançada em junho.

O preço-base permanece em US$ 10 por milhão de tokens de entrada e US$ 50 por milhão de tokens de saída, mas a empresa reduziu em 75% o custo associado ao Claude consultar ou reaproveitar informações já processadas — o que deve baratear a operação de agentes de IA que rodam por períodos longos.

Menos bloqueios de segurança e nova opção de privacidade

A empresa também afirmou ter "melhorado suas salvaguardas", reduzindo a chance de usuários legítimos acionarem bloqueios que os direcionam a respostas mais restritas.

Perguntas médicas ou de biologia devem sofrer 85% menos intervenções, enquanto alguns usuários podem ver cerca de 60% menos intervenções ligadas à cibersegurança por sessão — resposta a uma crítica recorrente de desenvolvedores que usam a API da empresa.

Do lado corporativo, a Anthropic introduziu o sistema batizado de Enterprise Frontier Safeguards (EFS), que promete oferecer aos clientes privacidade equivalente a uma política de retenção zero de dados, mantendo ao mesmo tempo a capacidade da empresa de coibir o uso malicioso.

O EFS funciona armazenando os dados em infraestrutura de nuvem controlada inteiramente pelo cliente, não pela Anthropic, e deve chegar em fases a partir deste outono do hemisfério norte; até lá, clientes elegíveis poderão usar o Fable 5.1 sob retenção zero de dados.

A empresa também afirma que os dois modelos bateram recordes nos benchmarks Terminal-Bench 4.0 e Humanity's Last Exam, e que, antes do lançamento, já haviam produzido três achados científicos — incluindo uma otimização personalizada de GPU e um mapa de alta resolução de Vênus construído a partir de fotografias já existentes.