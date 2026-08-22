6 formas de usar o NotebookLM que vão além de resumir PDFs

Quem precisa lidar diariamente com grandes volumes de informação sabe que encontrar um dado específico pode ser tão trabalhoso quanto entender o material inteiro.

O NotebookLM, ferramenta de pesquisa do Google, foi desenvolvido justamente para trabalhar a partir das fontes fornecidas pelo usuário e permite fazer perguntas sobre elas com citações que indicam de onde cada informação foi retirada.

A plataforma aceita diferentes formatos, como PDFs, sites, vídeos do YouTube, arquivos de áudio, documentos do Google e apresentações. A partir desse conteúdo, o usuário pode criar materiais diferentes para estudar, pesquisar ou organizar informações.

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Transforme documentos em um mapa mental

Textos extensos podem ser difíceis de visualizar de uma vez. O NotebookLM consegue transformar as fontes adicionadas em um mapa mental, organizando os principais temas e suas relações em um diagrama.

A ferramenta permite expandir ou recolher ramificações e selecionar determinados tópicos para fazer perguntas mais específicas.

É uma alternativa interessante para quem precisa primeiro entender a estrutura de um assunto antes de mergulhar nos detalhes.

Crie um guia de estudos

Quem está se preparando para uma prova pode usar as próprias fontes para montar um material de revisão. No painel de Estúdio, o NotebookLM permite gerar cartões de estudo e testes, com opções para definir dificuldade, quantidade e foco do conteúdo.

O estudante pode transformar os conceitos mais importantes em perguntas e respostas e testar o que realmente conseguiu memorizar.

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Faça perguntas sobre várias fontes ao mesmo tempo

Outra possibilidade é reunir materiais relacionados em um único notebook. Um pesquisador pode, por exemplo, adicionar artigos, páginas da internet e documentos de uma mesma pesquisa e depois perguntar quais argumentos aparecem em comum entre eles.

As respostas são baseadas nas fontes selecionadas e vêm acompanhadas de citações, permitindo conferir o trecho original. Isso ajuda principalmente quando a tarefa envolve comparar informações espalhadas por documentos diferentes.

Transforme uma pesquisa em áudio

O NotebookLM também consegue criar Resumos em Áudio, nos quais dois apresentadores gerados por IA discutem o conteúdo das fontes.

O recurso está disponível em português brasileiro e pode ser personalizado para direcionar os assuntos que devem receber mais atenção.

É uma opção para revisar um assunto enquanto se está no transporte, caminhando ou realizando outra atividade que permita ouvir o conteúdo.

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Gere relatórios, infográficos e apresentações

O painel de Estúdio também permite transformar as fontes em diferentes formatos.

É possível criar relatórios, infográficos e apresentações de slides a partir do material reunido no notebook. Relatórios podem ser exportados para o Google Docs, enquanto tabelas geradas pela ferramenta podem ser levadas para o Google Planilhas. Para quem precisa sair de uma pesquisa extensa até chegar a um material apresentável, esse recurso reduz etapas do trabalho.

Use o NotebookLM como um espaço de pesquisa

A principal vantagem está em reunir diferentes fontes em um mesmo ambiente e conversar com elas. O usuário pode selecionar quais documentos devem ser considerados em determinada pergunta, pedir explicações sobre um conceito ou investigar onde determinada informação aparece.

Como as respostas do NotebookLM são fundamentadas nas fontes adicionadas, a ferramenta funciona melhor quando o objetivo é entender, comparar e reorganizar um conjunto específico de informações.