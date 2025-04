XRP revela vulnerabilidade que permitia ataque 'catastrófico' no blockchain

A XRP Ledger Foundation, responsável pelo blockchain do XRP, revelou nesta terça-feira, 22, que a rede está infectada com um vírus que permitiria um ataque "catastrófico" no seu sistema. A vulnerabilidade abre margem para roubos de informações pessoais e criptomoedas.

O vírus foi identificado pelo pesquisador Charlie Eriksen, da empresa Aikido Security, e posteriormente reconhecido pela fundação. A XRP Foundation afirma que o problema já foi resolvido graças à implementação de uma atualização, mas não deixou claro há quanto tempo a rede estava vulnerável.

A recomendação é que desenvolvedores que usavam a rede por meio da base de códigos da JavaScript façam uma atualização "imediatamente". O vírus teria sido incluído apenas nesse conjunto de códigos, sem risco para desenvolvedores que usam o Github ou a base própria da XRP Ledger.

Segundo Eriksen, o vírus - conhecido no mercado como "backdoor" - permitia que hackers roubassem as chaves privadas de acesso a carteiras de usuários do blockchain. Com isso, eles conseguiam assumir o controle dessas carteiras e transferir os ativos armazenados.

Ainda não há informações sobre possíveis vítimas do ataque. Entretanto, ele representa a maior falha de segurança até o momento da XRP Ledger, blockchain criado há mais de 10 anos para uso em pagamentos transfronteiriços e tokenização de ativos.

O caso também ocorre em meio a uma onda de notícias positivas para o XRP e uma adoção crescente entre usuários e desenvolvedores, com o lançamento de novos projetos. Eriksen pontuou que os códigos atacados eram usados por "centenas de milhares de aplicativos e sites".

"Se você acredita que pode ter sido afetado, é importante presumir que qualquer chave privada processada pelo código foi comprometida. Essas chaves não devem mais ser usadas e quaisquer ativos associados a elas devem ser movidos para outra carteira/chave imediatamente", recomendou.

A notícia negativa não parece ter impactado no preço do XRP até o momento. A criptomoeda, quarta maior do mercado, acumula alta de 3,2% nas últimas 24 horas e queda de 0,5% na última hora, um desempenho em linha com o resto do mercado. A aplicação de uma atualização para resolver o problema pode ter limitado uma reação negativa no mercado.

