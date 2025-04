Autor de Pai Rico, Pai Pobre prevê quando o bitcoin vai valer US$ 1 milhão

Autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki se consolidou como um forte apoiador do investimento em bitcoin nos últimos anos. O especialista, que prevê há anos uma grande catástrofe na economia global, acredita que o bitcoin, o ouro e a prata podem ajudar investidores a proteger seu patrimônio em tempos de crise. O bitcoin, ainda mais, poderia colaborar para o enriquecimento.

MAKES ME SAD: In 2025 credit card debt is at all time highs. US debt is at all time highs. Unemployment is rising. 401 k’s are losing. Pensions are being stolen. USA may be heading for a GREATER DEPRESSION.

I get sad because as I stated in an earlier X….Tweet….I warned…

