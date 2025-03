XRP dispara mais de 10% após SEC desistir de processo contra a Ripple

O XRP dispara nesta quarta-feira, 19, figurando entre as maiores altas do mercado de criptomoedas. O salto no preço do ativo reflete o anúncio da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) de que decidiu desistir do processo aberto contra a Ripple e que girava em torno da classificação do XRP como valor mobiliário.

De acordo com dados da plataforma CoinGecko, o XRP acumula alta de 12,8% nas últimas 24 horas, cotado em US$ 2,52. O ativo tem a quarta maior alta entre as 100 maiores criptomoedas do mercado, e a segunda maior entre as 50 maiores, atrás apenas do uni, token da corretora Uniswap.

A forte alta do ativo ocorreu logo após a confirmação pela SEC de que desistiu do seu recurso em um processo iniciado contra a Ripple em 2020. À época, a empresa era acusada de ter ofertado um valor mobiliário - o XRP - sem autorização do regulador, configurando uma violação das leis do país.

Desde então, a empresa e o regulador travam uma batalha judicial, com a Ripple afirmando que a criptomoeda não seria um valor mobiliário. Em 2023, uma juíza aceitou parcialmente os argumentos da companhia, em uma vitória relevante para o mercado cripto.

A decisão determinou que a oferta do XRP em corretoras de criptomoedas não configurava a oferta de um valor mobiliário. Mesmo com a primeira derrota, a SEC entrou com recursos em instâncias superiores, acumulando uma sequência de derrotas nos dois últimos anos.

Agora, o regulador definiu que não dará prosseguimento ao recurso atual, na prática encerrando o processo. A decisão foi comemorada por Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, em uma publicação no X, antigo Twitter: "É uma vitória retumbante para a Ripple, para cripto e sob qualquer perspectiva".

A decisão da SEC ocorre em meio ao abandono de diversos processos e investigações abertos contra empresas do mercado cripto durante os últimos quatro anos. Ações iniciadas contra a Coinbase, a Binance, a Uniswap, a Kraken, a OpenSea e outros projetos foram encerradas desde janeiro.

O fim desses processos e investigações refletem a mudança na presidência do regulador, uma das promessas de Donald Trump durante a campanha para as eleições de 2024. Após ser vitorioso no pleito, Trump decidiu substituir Gary Gensler por Paul Atkins, visto como mais favorável ao setor.

