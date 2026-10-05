Bitcoin sobe, mas continua sem força para superar os US$ 87 mil

O bitcoin opera em alta nesta segunda-feira, 5, mas ainda sem força para superar a máxima da sexta-feira, quando chegou a alcançar os US$ 87.128.

No radar, o Relatório de Emprego dos Estados Unidos relativo a setembro continua a trazer impactos positivos para ativos de renda variável. A criação de 29 mil vagas no mês passado, contra 89 mil esperadas, reduziu bastante a probabilidade de que o Federal Reserve (Fed) precise elevar os juros dos EUA em outubro.

Às 10h28 (horário de Brasília) o bitcoin sobe 1% em um período de 24 horas, cotado a US$ 86.086.

Em relatório, a consultoria Vault Capital destaca que o bitcoin já tocou o patamar de US$ 87 mil três vezes, mas não houve rompimento da resistência em nenhuma dessas ocasiões.

Mesmo assim, o fluxo de dinheiro para fora das corretoras de criptomoedas, com uma migração dos usuários para a autocustódia em uma estratégia de comprar e guardar para o longo prazo, continua a ocorrer.

"A relação entre o bitcoin que entra e o que sai das corretoras, na média de 30 dias, está abaixo de 1 e seguindo para baixo. Ou seja, está saindo mais moeda do que entrando", afirma Marco Aurélio de Camargos, CIO da Vault.

Camargos lembra que quando a criptomoeda sai da corretora isso significa que parte dos investidores que compraram está escolhendo guardar por conta própria, pensando no longo prazo. "E isso está acontecendo com o preço em alta no último mês, o que é o mais interessante", comenta.

ETFs e indicadores

Na sexta-feira, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 189,9 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA.

O maior alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock, com US$ 158,2 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 37,4 milhões. Foi o quarto pregão consecutivo de saída de capital para os ETFs de ETH.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 70 para os 68 pontos. Essa região indica que o sentimento predominante no mercado cripto é o de “ganância”.

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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