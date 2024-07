Worldcoin, projeto de Sam Altman, nega acusações de insider trading de criptomoeda própria

O Worldcoin, projeto liderado por Alex Blania e Sam Altman, atual CEO da OpenAI, negou nesta semana acusações de que funcionários da iniciativa estariam lucrando com a prática de insider trading, manipulando o preço da criptomoeda própria do projeto que busca criar uma "identidade digital global".

A declaração foi enviada para o site Cointelegraph após usuários nas redes sociais compartilharam a acusação de práticas ilegais no mercado por pessoas ligadas à empresa. Em nota, a Tools for Humanity, responsável pela iniciativa, disse que tinha "tolerância zero" com tais atividades.

Em 17 de julho, a conta de finanças descentralizadas (DeFi na sigla em inglês), DeFi Squared fez uma publicação no X, antigo Twitter, alegando que o projeto Worldcoin estava envolvido na manipulação de preços de seu token nativo, o WLD. Além disso, a conta afirmou que era possível que alguém da equipe tenha "usado informações privilegiadas” para comprar o token antes que o projeto fizesse um anúncio neste mês que fez o preço da criptomoeda subir.

Além do DeFi Squared, o investigador de cripto ZachXBT também se manifestou, alegando que a Worldcoin permitiu que pessoas com informações privilegiadas lucrassem com seu "token fraudulento". O analista de blockchain disse que membros da equipe e investidores são cúmplices no que ele descreveu como “o maior token fraudulento do mercado em alta”.

Um porta-voz da Worldcoin negou as acusações. De acordo com a Worldcoin, o projeto leva essas acusações a sério e não permitiria tais atividades: “A Worldcoin Foundation e o colaborador Tools for Humanity levam qualquer acusação de insider trading, mesmo que infundada e não substanciada, a sério e teriam tolerância zero para tal atividade caso ocorresse".

O porta-voz acrescentou que as duas organizações não encontraram evidências que validem as acusações de atividades de insider trading e manipulação de preços. O representante do Worldcoin afirma que o projeto mantém uma política rigorosa de integridade de mercado que visa prevenir essas atividades.

Ele também disse que as pessoas cobertas por suas políticas estão “em todos os momentos proibidas de divulgar informações confidenciais relevantes para decisões de compra de WLD”. O porta-voz acrescentou que, durante os períodos relevantes, os funcionários estavam proibidos de se envolver em qualquer atividade de negociação de WLD.

As recentes acusações contra o Worldcoin surgiram em meio à sua decisão de adiar o desbloqueio de 80% de sua oferta de WLD nos próximos dois anos. Em 16 de julho, a Tools for Humanity publicou uma postagem no blog estendendo o período de desbloqueio para tokens detidos por seus membros da equipe e investidores, o que beneficiou o ativo.