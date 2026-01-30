Navio do século XIX reaparece em praia dos EUA após fortes tempestades

Tempestades de inverno e a erosão costeira revelaram um naufrágio do século XIX em uma praia de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Os destroços pertencem ao navio Lawrence N. McKenzie, que afundou em 1890 e permaneceu oculto sob a areia por mais de um século.

Segundo autoridades do Parque Estadual de Island Beach, semanas de ventos intensos e ondas fortes removeram parte da areia da faixa litorânea, expondo estruturas de madeira da antiga embarcação.

À primeira vista, os restos poderiam ser confundidos com troncos trazidos pelo mar, mas a análise confirmou tratar-se de um navio histórico.

Naufrágio histórico

O reaparecimento do naufrágio está ligado a um processo natural comum durante o inverno. Nessa época do ano, ondas de alta energia e ventos persistentes tendem a deslocar grandes volumes de areia, estreitando as praias e revelando camadas mais antigas do litoral.

De acordo com os responsáveis pelo parque, esse ciclo de erosão costuma ser temporário. Durante os meses de verão, a areia geralmente retorna à costa, cobrindo novamente estruturas expostas. No entanto, neste inverno, a intensidade das tempestades permitiu um raro vislumbre da história marítima da região.

Navio afundou em 1890 com carga de laranjas

O Lawrence N. McKenzie era uma escuna de cerca de 30 metros de comprimento que realizava uma viagem entre Porto Rico e Nova York. Em março de 1890, a embarcação enfrentou forte nevoeiro próximo à costa de Nova Jersey e acabou encalhando.

Relatos da época indicam que os oito tripulantes e o capitão foram resgatados com vida, mas o navio já havia sofrido danos significativos. Com a entrada de água no casco, a escuna foi abandonada e acabou afundando no Oceano Atlântico, levando consigo uma carga de laranjas.

Construído em 1883, o navio teve uma vida útil curta, com menos de sete anos de operação antes do naufrágio.

Autoridades monitoram destroços e alertam visitantes

De acordo com informações da Popular Science, a equipe do Parque Estadual de Island Beach informou que está acompanhando a condição da estrutura exposta até que arqueólogos marítimos possam realizar uma avaliação mais detalhada. O local segue sob monitoramento para evitar danos adicionais causados por curiosos ou pela ação do mar.

As autoridades reforçaram que é proibido tocar, remover ou danificar qualquer parte do naufrágio. A área é considerada patrimônio histórico, e violações podem resultar em multas aplicadas pela polícia ambiental do estado.

Segundo os responsáveis, o reaparecimento do Lawrence N. McKenzie oferece uma oportunidade rara de observar vestígios do passado marítimo dos Estados Unidos, revelados por processos naturais que continuam moldando o litoral ao longo do tempo.