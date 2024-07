Ferrari anuncia que vai aceitar pagamentos em criptomoedas na Europa

A Ferrari anunciou nesta quarta-feira, 24, que pretende expandir seu programa de uso de criptomoedas para compras de veículos para todo o mercado da Europa até o fim de julho. A empresa já aceitava pagamentos com moedas digitais em compras feitas nos Estados Unidos.

Em um comunicado sobre a decisão, a fabricante italiana de carros explicou que a decisão de expandir o programa ocorreu após o "lançamento bem-sucedido desse sistema alternativo de pagamentos nos Estados Unidos" em 2023. A expectativa inicial era que a expansão para a Europa ocorresse no primeiro trimestre deste ano.

Segundo a Ferrrari, a liberação para o uso de criptomoedas como meio de pagamento busca "apoiar os revendedores para melhor atender às necessidades crescentes de seus clientes". O processo de adoção já teve início nos países europeus, com a maioria já aceitando a opção.

"A Ferrari está aproveitando a experiência de diversas empresas ativas no setor de pagamentos de criptomoedas para garantir a segurança das transações. Estas soluções facilitarão aos revendedores a aceitação de pagamentos sem a necessidade de gerir diretamente as criptomoedas, uma vez que estas serão convertidas imediatamente em moeda tradicional", explica o anúncio.

A Ferrari afirma ainda que "as soluções dos fornecedores também permitirão a verificação da origem dos fundos e protegerão as transações das flutuações de preços relacionadas com as taxas de câmbio" entre moedas fiduciárias e ativos digitais.

Ainda de acordo com a empresa, a meta é que, até o fim de 2024, a Ferrari expanda o programa de uso de criptomoedas para "outros países da sua rede internacional de revendedores, onde as criptomoedas são legalmente aceitas" como meios de pagamentos.

Na época do lançamento do programa nos Estados Unidos, Enrico Galliera, diretor de marketing e comercial da Ferrari, disse que houve uma demanda tanto do mercado quanto de revendedores, citando em especial clientes mais jovens, que estão mais familiarizados com a classe de ativos.

Embora Galliera não tenha especificado a quantidade de carros que a Ferrari espera vender por meio de pagamentos com criptomoedas, ele teria afirmado que o portfólio de pedidos fechados da montadora está totalmente preenchido até 2025.