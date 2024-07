Worldcoin, ligada a Sam Altman, dispara mais de 30% antes de distribuição gratuita

A WLD, criptomoeda do projeto Worldcoin, disparou mais de 30% nas últimas 24 horas, segundo dados da plataforma de monitoramento CoinGecko. O movimento ocorre dias antes de um desbloqueio de unidades do ativo, que serão distribuídas gratuitamente.

O desbloqueio está previsto para ocorrer na próxima semana. Os usuários que poderão receber as unidades do ativo são considerados "apoiadores iniciais" e funcionários do projeto, que é comandado pelos empresários Alex Blania e Sam Altman, o CEO da OpenAI, a dona do ChatGPT.

A ideia é que o desbloqueio e a distribuição ocorram de forma escalonada entre os próximos cinco, uma extensão em relação aos três anos inicialmente anunciados. Com isso, os aumentos de oferta gerados pelas liberações tendem a ser menores e mais espaçados, beneficiando o preço do ativo.

As unidades que serão desbloqueadas a partir da próxima semana foram enviadas para pessoas que tiveram contribuições relevantes para o desenvolvimento do Worldcoin, que foi lançado para o público em 2023.

De acordo com o projeto, a maior parte das unidades da criptomoeda já estão com os usuários, e a quantia desbloqueada não representa uma oferta significativa do ativo.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

O que é o Worldcoin?

O Worldcoin é um projeto que busca criar uma identidade digital global a partir do registro da íris das pessoas. A meta da iniciativa é ter esse registro biométrico de toda a população, ressaltando a escala mundial da iniciativa. Um dos focos do projeto é disseminar uma forma segura de "diferenciar humanos de inteligências artificias na internet".

O Worldcoin consiste da World ID - uma identidade digital que busca "preservar a privacidade" - e, "onde a lei permitir", uma moeda digital - a criptomoeda WLD - que é "dada para uma pessoa simplesmente por ela ser um humano". Há, ainda, o World App, um aplicativo de carteira digital já disponível para o armazenamento do WLD.

A WLD é obtida a partir do registro da íris pelos Orbs, equipamentos próprios do projeto. Após o escaneamento, o registro da íris é apagado e convertido na World ID, um código que garante que a pessoa realmente é quem diz ser e é um humano.