Vitalik Buterin propõe reforma política baseada em cripto

O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, classificou a invasão da Rússia à Ucrânia como “agressão criminosa”. Ele defende a aplicação de princípios de governança inspirados em cripto para transformar o sistema político russo.

As declarações, divulgadas às vésperas do quarto aniversário da invasão em 24 de fevereiro de 2026, conectam conceitos de blockchain à segurança de longo prazo da Europa e da Ucrânia.

Vitalik Buterin condena agressão enquanto apoia a Ucrânia

O inovador russo-canadense refutou diretamente interpretações que apresentam o conflito como moralmente ambíguo. Ele destacou que a invasão conduzida pela Rússia não encontra justificativa.

Com base em sua origem russa e formação canadense, Buterin evidenciou o contraste entre: os avanços institucionais da Ucrânia nos últimos dez anos e o aumento da repressão, ambições imperialistas e agressividade militar da Rússia.

“A Ucrânia precisa de muita ajuda — para continuar se defendendo e para minimizar o sofrimento humano causado pelos ataques a imóveis residenciais, ao sistema de energia, entre outros”, escreveu Buterin, pedindo apoio internacional contínuo para proteger civis e manter as capacidades de defesa do país.

Buterin também se posicionou contra interpretações ocidentais que relativizam a responsabilidade russa, afirmando que a liderança de Moscou atualmente não possui incentivos para buscar a paz.

Com base nisso, ele argumenta que apenas a pressão militar e econômica poderia levar a negociações relevantes.

Aplicando princípios da cripto à reforma política

Inspirado por sua atuação no Ethereum e na governança blockchain, Buterin sugeriu que a reforma de longo prazo da Rússia pode se beneficiar de: governança descentralizada, votação quadrática e democracia digital.

Esses mecanismos, já explorados em ecossistemas de cripto, visam distribuir o poder, impedir a concentração autoritária e permitir que os cidadãos participem das decisões de forma proporcional.

“O objetivo é construir um país que seja o mais forte possível quando a meta for melhorar a vida das pessoas, mas que seja o menos coordenado e mais fraco possível quando a intenção for oprimir minorias ou agredir vizinhos”, explicou.

Buterin enfatizou que a descentralização não se limita à teoria e pode orientar transições políticas reais.

Sistemas como o https://pol.is, que possibilitam construção de consenso em larga escala e deliberação pública, podem ajudar a definir prioridades coletivas dos cidadãos e embasar políticas sem depender somente de estruturas hierárquicas tradicionais.

As declarações surgem poucas semanas após provedores de internet começarem a bloquear o acesso em nível de rede, restringindo diversos sites de notícias de cripto para usuários domésticos russos.

Visão para uma “Rússia bela do futuro”

No entanto, além da resolução imediata do conflito, Buterin afirmou que a segurança da Europa e da Ucrânia depende de uma transformação estrutural na Rússia.

Ele visualizou um Estado no qual as estruturas de governança priorizam o bem-estar social e o desenvolvimento econômico, ao invés da agressividade militar, reduzindo assim chances de novos confrontos.

Buterin ressaltou que essa transformação exige lideranças novas e ideias inéditas dentro da oposição russa.

Ao comparar com experiências de cripto, ele indicou que sistemas consolidados raramente avançam sem estratégias inovadoras, experimentação e ampla participação. Ele caracterizou essa abordagem como um processo em duas etapas:

Primeiro, a Ucrânia deve receber todos os apoios possíveis para enfraquecer a capacidade militar da Rússia e forçar um cessar-fogo.

Depois, após Putin, o foco deve migrar para fortalecer grupos moderados da Rússia dispostos a adotar reforma, paz e princípios de governança descentralizada.

A proposta de Buterin evidencia a crescente convergência entre modelos tecnológicos de governança e a política internacional.

Enquanto métodos inspirados em blockchain têm sido testados principalmente em redes digitais, aplicar esses conceitos à governança nacional representa uma via radical ainda não comprovada.

Mesmo assim, a perspectiva do cofundador do Ethereum apresenta uma abordagem inovadora para resolução de conflitos e construção estatal. Ela sugere que, além da diplomacia ou pressão militar, a renovação sistêmica pode ser determinante para uma paz duradoura.

