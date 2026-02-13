Vitalik Buterin propõe reforma política baseada em cripto

Vitalik Buterin, criador do Ether: no longo prazo, a criptomoeda deve mostrar vantagens em relação ao bitcoin (Lionel Ng/Bloomberg/Getty Images)
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 11h30.
O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, classificou a invasão da Rússia à Ucrânia como “agressão criminosa”. Ele defende a aplicação de princípios de governança inspirados em cripto para transformar o sistema político russo.
As declarações, divulgadas às vésperas do quarto aniversário da invasão em 24 de fevereiro de 2026, conectam conceitos de blockchain à segurança de longo prazo da Europa e da Ucrânia.
O inovador russo-canadense refutou diretamente interpretações que apresentam o conflito como moralmente ambíguo. Ele destacou que a invasão conduzida pela Rússia não encontra justificativa.
Com base em sua origem russa e formação canadense, Buterin evidenciou o contraste entre: os avanços institucionais da Ucrânia nos últimos dez anos e o aumento da repressão, ambições imperialistas e agressividade militar da Rússia.
“A Ucrânia precisa de muita ajuda — para continuar se defendendo e para minimizar o sofrimento humano causado pelos ataques a imóveis residenciais, ao sistema de energia, entre outros”, escreveu Buterin, pedindo apoio internacional contínuo para proteger civis e manter as capacidades de defesa do país.
Buterin também se posicionou contra interpretações ocidentais que relativizam a responsabilidade russa, afirmando que a liderança de Moscou atualmente não possui incentivos para buscar a paz.
Com base nisso, ele argumenta que apenas a pressão militar e econômica poderia levar a negociações relevantes.
Inspirado por sua atuação no Ethereum e na governança blockchain, Buterin sugeriu que a reforma de longo prazo da Rússia pode se beneficiar de: governança descentralizada, votação quadrática e democracia digital.
Esses mecanismos, já explorados em ecossistemas de cripto, visam distribuir o poder, impedir a concentração autoritária e permitir que os cidadãos participem das decisões de forma proporcional.
“O objetivo é construir um país que seja o mais forte possível quando a meta for melhorar a vida das pessoas, mas que seja o menos coordenado e mais fraco possível quando a intenção for oprimir minorias ou agredir vizinhos”, explicou.
Buterin enfatizou que a descentralização não se limita à teoria e pode orientar transições políticas reais.
Sistemas como o https://pol.is, que possibilitam construção de consenso em larga escala e deliberação pública, podem ajudar a definir prioridades coletivas dos cidadãos e embasar políticas sem depender somente de estruturas hierárquicas tradicionais.
As declarações surgem poucas semanas após provedores de internet começarem a bloquear o acesso em nível de rede, restringindo diversos sites de notícias de cripto para usuários domésticos russos.
No entanto, além da resolução imediata do conflito, Buterin afirmou que a segurança da Europa e da Ucrânia depende de uma transformação estrutural na Rússia.
Ele visualizou um Estado no qual as estruturas de governança priorizam o bem-estar social e o desenvolvimento econômico, ao invés da agressividade militar, reduzindo assim chances de novos confrontos.
Buterin ressaltou que essa transformação exige lideranças novas e ideias inéditas dentro da oposição russa.
Ao comparar com experiências de cripto, ele indicou que sistemas consolidados raramente avançam sem estratégias inovadoras, experimentação e ampla participação. Ele caracterizou essa abordagem como um processo em duas etapas:
Primeiro, a Ucrânia deve receber todos os apoios possíveis para enfraquecer a capacidade militar da Rússia e forçar um cessar-fogo.
Depois, após Putin, o foco deve migrar para fortalecer grupos moderados da Rússia dispostos a adotar reforma, paz e princípios de governança descentralizada.
A proposta de Buterin evidencia a crescente convergência entre modelos tecnológicos de governança e a política internacional.
Enquanto métodos inspirados em blockchain têm sido testados principalmente em redes digitais, aplicar esses conceitos à governança nacional representa uma via radical ainda não comprovada.
Mesmo assim, a perspectiva do cofundador do Ethereum apresenta uma abordagem inovadora para resolução de conflitos e construção estatal. Ela sugere que, além da diplomacia ou pressão militar, a renovação sistêmica pode ser determinante para uma paz duradoura.
