Bilionário vê oportunidade de comprar bitcoin na baixa

A recente queda de mais de 50% no preço do bitcoin desde o pico registrado em outubro abriu espaço para novos movimentos estratégicos no setor. Entre eles está o do empresário letão Val Vavilov, que afirmou ver na desvalorização uma oportunidade para recompor posições no ativo digital.

Cofundador da Bitfury, empresa especializada em tecnologia e hardware para mineração de criptomoedas, Vavilov foi um dos primeiros adotantes do bitcoin e construiu sua companhia ao longo de 15 anos, tornando-a uma das maiores do setor. Nos últimos anos, no entanto, redirecionou parte relevante de seus negócios para data centers voltados à inteligência artificial.

Agora, com o mercado em retração, ele sinaliza um retorno às compras. “Para nós, a queda do bitcoin é uma oportunidade de rebalancear nosso portfólio e comprar uma certa quantidade de bitcoin a um preço baixo”, afirmou em mensagem enviada por WhatsApp à Bloomberg. O empresário não detalhou valores investidos nem o volume adquirido.

Diversificação e aposta estratégica

A queda do mercado cripto afetou investidores de varejo e pressionou até mesmo defensores históricos do setor. Ainda assim, grandes nomes da indústria mantêm discurso de longo prazo. A Strategy, empresa ligada a Michael Saylor, adquiriu mais de US$ 7 bilhões em bitcoin desde 10 de outubro, segundo dados divulgados pela companhia.

Vavilov afirma que mantém exposição ao ativo, mas reforça a estratégia de diversificação. “Acreditamos no bitcoin e em seu crescimento, e mantemos parte de nossos ativos em bitcoin, mas ele é apenas um componente do nosso portfólio de investimentos”, disse. Segundo ele, a empresa expandiu suas operações para inteligência artificial e outras áreas ao longo dos anos.

Além da Bitfury, Vavilov detém cerca de 12% da Cipher Mining, companhia listada na Nasdaq que surgiu a partir da própria Bitfury em 2021. As ações da empresa acumularam valorização próxima de 200% no último ano, impulsionadas por um acordo de US$ 3 bilhões, com duração de 10 anos, firmado com a Fluidstack, empresa de computação em nuvem apoiada pelo Google.

A estratégia de diversificação ajudou o empresário a atravessar o período de volatilidade recente. Segundo o Bloomberg Billionaires Index, seu patrimônio é estimado em US$ 1,1 bilhão.

Nascido na então Letônia soviética, Vavilov começou a programar ainda na escola e fundou a Bitfury em 2011 ao lado do engenheiro Valery Nebesny.

