Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Analista da Bloomberg revela criptomoeda que pode superar bitcoin e ether

Mike McGlone, analista da Bloomberg, apontou motivos que podem fazer uma criptomoeda valer mais que o bitcoin e ether; descubra qual

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16h38.

Tudo sobreCriptomoedas
Saiba mais

A stablecoin USDT, emitida pela Tether, pode se tornar a criptomoeda mais valiosa do mercado, superando bitcoin e ether em capitalização. A projeção é de Mike McGlone, estrategista sênior de commodities da Bloomberg Intelligence, que avalia que o avanço da moeda atrelada ao dólar é uma tendência estrutural no setor de criptoativos.

Atualmente, o USDT é a terceira maior criptomoeda do mundo em valor de mercado. Segundo McGlone, é “apenas uma questão de tempo” para que a stablecoin ultrapasse os dois principais ativos digitais.

“A tendência mais duradoura no mercado cripto é a Tether ultrapassando tudo”, afirmou o analista. “Restam apenas dois: bitcoin e ether.”

  • Proteja seu portfólio com PAXG na Mynt, plataforma do BTG Pactual. Ouro tokenizado, negociável 24h, para quem busca estabilidade mesmo no mercado volátil. Comece a partir de R$ 10.

USDT pode superar o bitcoin?

Dados da DefiLlama mostram que o mercado de stablecoins já supera US$ 307 bilhões, com crescimento de quase 50% desde janeiro de 2025. As stablecoins são criptomoedas pareadas a moedas fiduciárias, como o dólar, e vêm ganhando espaço além do mercado especulativo.

Bitcoin e Ethereum possuem atualmente capitalizações de aproximadamente US$ 1,3 trilhão e US$ 239 bilhões, respectivamente. Para ultrapassar o bitcoin nos níveis atuais, o USDT precisaria multiplicar seu valor por cerca de sete vezes.

No entanto, a análise de McGlone considera também a possibilidade de novas quedas nas principais criptomoedas. “A Tether está no caminho para superar a atual segunda maior criptomoeda em torno de US$ 1.5 mil”, disse McGlone sobre o ether. “A Tether eventualmente vai ultrapassar o bitcoin na minha visão; atualmente isso aconteceria por volta de US$ 10 mil.”

Relatório recente do banco Standard Chartered projeta que o bitcoin pode ser negociado próximo de US$ 50 mil e o ether em torno de US$ 1.4 mil nos próximos meses.

Crescimento das stablecoins

Enquanto bitcoin e ether são ativos voláteis, as stablecoins seguem em expansão. O USDC, segunda maior stablecoin do mercado, registra alta superior a 30% em relação ao ano anterior.

Segundo Zach Abrams, cofundador e CEO da Bridge, o movimento vai além da especulação. “O interesse por stablecoins está se desvinculando do trading de criptomoedas. O interesse e a convicção estão acelerando.”

O avanço também é institucional. A Stripe adquiriu a Bridge por US$ 1,1 bilhão em 2024, no maior negócio já realizado por uma grande fintech no setor. Empresas como a Deel passaram a permitir financiamento de folha de pagamento com USDC.

De acordo com o CEO da Tether, Paolo Ardoino, até 60% do uso do USDT está ligado a comércio de commodities, remessas internacionais, pagamentos transfronteiriços e liquidação de faturas.

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

‘Era da especulação’ das criptos pode estar no fim, diz CEO

Anbima convida bancos para testes de tokenização no Brasil

Bitcoin vai consolidar perto de US$ 68 mil? Especialistas respondem

Novo RG vai adotar blockchain em todo o processo de emissão

Mais na Exame

Negócios

Ex advogada abandona carreira e cria joalheria que fatura milhões por ano

Carreira

Liderança com inteligência emocional é essencial para o sucesso, revela estudos

Mercados

Santander aposta em 'quadris sinceros' de Shakira para vender produtos financeiros

Mundo

Operação no Louvre revela fraude envolvendo ingressos e guias turísticos